La policía busca a los cinco encapuchados que atracaron una joyería del centro comercial 'El Mirador' en Las Palmas

Pasaban unos minutos de las 21:30 de este miércoles, cuando los últimos clientes del Centro Comercial El Mirador, en Las Palmas de Gran Canaria, se llevaron un susto de muerte. Cinco encapuchados con máscaras y gafas cubriéndoles la cara irrumpían en la planta baja con armas blancas y martillos. Como si de una película se tratara, los encapuchados entraron en la joyería 'Claudia' tras amenazar a uno de los vigilantes de seguridad que se cruzó en su camino.

En el interior del negocio se encontraba una empleada a la que también amenazaron y mientras unos intentaban retenerla para evitar que diese la voz de alarma, otros destrozaban a martillazos las vitrinas interiores para llevarse las joyas. Tan fuerte fue el estruendo que en un primer momento los usuarios del centro comercial pensaron que había habido disparos en el interior. Los atracadores rompieron las cristaleras del interior de la joyería en las que estaban las joyas de oro de más valor y en cuestión de minutos huyeron a la carrera con el botín.

Cuando llegaron los miembros de seguridad y algunos clientes alertados por el escándalo, los ladrones ya habían huido por el parking en un vehículo de color blanco cuyas matrículas, según comprobó la Policía Nacional, eran falsas. Todavía se desconoce la cuantía exacta de lo robado y las pérdidas causadas a la joyería que este jueves permanecía cerrada y con numerosos destrozos visibles en su interior y en uno de los escaparates del que también robaron las joyas expuestas entre ellas algunos cordones de oro de gran tamaño.

La policía busca a los atracadores

La Policía Nacional cerró el local de inmediato tras el atraco en busca de huellas o cualquier prueba que pueda llevar hasta los autores. Hasta el momento continúa la búsqueda del vehículo y de las cinco personas que perpetraron un robo que aparentemente estaba muy planeado ya que tuvo lugar en pleno partido de cuartos de final de la Liga de Campeones que enfrentó al Real Madrid y el Arsenal.

Hasta la zona se desplazaron agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, Policía Nacional, Servicio de Urgencias Canario y Salva-Emer. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos aunque se tuvo que atender a una trabajadora por una crisis de ansiedad.

Los agentes buscan un Audi Q2 de color blanco en el que se dieron a la fuga y analizan tanto las cámaras de tráfico como las de seguridad del centro comercial, que captaron a los autores con los rostros cubiertos por máscaras y gafas.

Este jueves por la mañana, entre los trabajadores del centro comercial no se hablaba de otra cosa, y las trabajadoras de la joyería esperaban las instrucciones de los dueños para proceder a la apertura: "No sabemos si vamos a abrir... Los dueños están de papeleos y habrá que limpiar todo el destrozo", explicaban. Ellas están en el turno de mañana y no presenciaron el atraco pero se encontraban todavía en 'shock' por lo ocurrido a su compañera la tarde anterior: "Gracias a Dios no le hicieron nada, pero menudo susto", afirmaban.

