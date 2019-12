El polémico negocio de los niños 'youtubers'

Durante los últimos años, los niños se han convertido en protagonistas de canales en Internet y máquinas de hacer dinero. Anastasia Radzinskaya tiene cinco años y es rusa. A su corta edad su padre la ha convertido en toda una estrella de Youtube.

Detrás de esta niña hay grandes marcas que patrocinan todos sus regalos y caprichos. Por vender su vida de color de rosa ha ganado 16.000 millones de euros.

En España también hay casos así, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha llamado la atención a los padres de 'Las Ratitas' por el aumento de los estereotipos femeninos.

Los vídeos reportados por el CAC corresponden a 15 canales de YouTube protagonizados por niños de menos de 12 años (60%) y adolescentes (20%) o niños y adolescentes juntos (20%), que promocionan o hacen publicidad de hasta 189 productos, servicios o marcas diferentes.

Los expertos explican que cuando las marcas pierden el interés por los pequeños, ellos no entienden porque ya no son los protagonistas. Tampoco comprenden que en la vida real no regalan cosas.