Polémica entre las universidades públicas y las privadas: "No puede diseñarse desde una concepción de negocio"

En los últimos casi 30 años, se han creado 26 universidades privadas y solo una pública. Las futuras universidades se encuentran en territorios del PP. En concreto, son siete los centros que están a la espera de obtener la luz verde. Son cuatro en Madrid, dos en Extremadura y uno en Galicia. Ahora mismo, las cuatro comunidades de mayor renta per cápita, Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña, son sede del 54% de las privadas, frente al 30% de la públicas. Los estudiantes piden más plazas públicas y niegan que en la privadas se compren los títulos como dijo María Jesús Montero.

Los nuevos requisitos que plantea el Ejecutivo para crear universidades y frenar el avance de centros privados y la falta de financiación de algunas públicas ha dado lugar a un gran debate entre el Gobierno y las comunidades autónomas del PP, que acusan a Sánchez de actuar por motivos ideológicos.

Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en que no se trata de confrontar los modelos de universidad pública y privada, sino de garantizar la calidad de los títulos y de la enseñanza de todos los centros, que deben cumplir con unos requisitos mínimos como invertir en investigación, tener una oferta académica y un profesorado suficientemente preparado u ofertar alojamiento a los estudiantes. Se trata de unos criterios que ya existían en el decreto impulsado por el exministro Manuel Castells de 2021 y que ahora el Ejecutivo pretende endurecer para frenar el avance de nuevas universidades privadas que en algunos casos no han pasado el filtro de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) o de las agencias autonómicas que emiten los informes.

Este mismo martes, el Ejecutivo ha arremetido contra los gobiernos autonómicos de Madrid y Andalucía al acusarles de no financiar suficientemente a sus universidades y permitir la creación de otras de carácter privado. "Las universidades públicas madrileñas están al borde de la quiebra, al borde de cerrar. No pueden ofrecer los cursos, másteres o titulaciones que deberían, mientras ya multiplican por dos el número de universidades privadas", ha señalado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

¿Cuál es la postura de las universidades?

Desde las privadas se defienden y ven el borrador con otras intenciones. David García, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes explica: "busca universidad pública vs privada, cuando realmente lo que debería de buscar es universidad buena vs universidad no tan buena", mientras que Rubén Calderón, Universidad Europea Atlántica relata que "las reglas de juego, la normativa a la que nos enfrentamos es la misma".

Por su parte, hay docentes de la pública que señalan que Enrique Díaz, Universidad Pública de León, considera que "la educación en general es un derecho humano y por lo tanto su organización creo que no puede diseñarse desde una concepción de negocio".

La polémica crece ante la posibilidad de que los informes del Ministerio puedan ser vinculantes. Desde 2018 al pasado año ha habido 21 informes analizados, 11 han sido desfavorables, pese a ello cinco de esos fueron reconocidas por su comunidad autónoma. Consideran entonces, "que no han sido aprobadas por criterios de calidad". Javier Sierra, Profesor Universidad Pública considera "que tanto públicas como privadas pasan exactamente los mismos filtros".

El número de privadas se ha triplicado en 25 años y casi igualan ya a las públicas en nuestro país.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com