Ya no se podrá subir al pico del Teide en chanclas ni pantalones cortos, habrá sanciones económicas

Es el Parque Nacional más visitado de España y de Europa. Cuatro millones de turistas suben al Teide para admirar este impresionante paisaje volcánico. Pero muchos desconocen las duras condiciones que se van a encontrar. Y muchas veces van en chanclas y poco abrigo. Para evitar rescates y accidentes innecesarios, a partir de ahora para subir a pie hasta el pico del Teide, el Cabildo de Tenerife ha puesto nueva normativa: sólo podrán acceder 300 personas al día, en tres turnos.

Esos turnos son de 9:00 a 16:00 horas, de 16:00 a 00:00 horas y de 00:00 a 9:00 horas, siempre que las condiciones climatológicas lo permitan y hayan solicitado permiso. Quienes incumplan la nueva normativa pondrían enfrentarse a sanciones que van desde los 600 a los 12.000 euros.

Es zona de alta montaña a más de 3.700 metros y muchos quieren acceder al pico como si fueran a la playa. Por eso, el cabildo ya está regulando la subida. Los requisitos: ir con ropa y calzado adecuados, manta térmica, agua, comida, móvil con batería suficiente y frontal.

Desde el equipo de Antena 3 Noticias subimos por el sendero 7 de Montaña Blanca que da acceso al Pico del Teide. Nos encontramos con una pareja de excursionistas, a uno de ellos se le ha torcido el tobillo en la bajada. "El problema es que vienen con tenis y no con botas de montaña. Y esto puede acarrear serios problemas", dice José Luis de la Rosa, Director adjunto del Parque Nacional del Teide.

"Con los años, cada vez sube más gente al Teide. Es un espacio que despierta al admiración de todo el que lo ve por primera vez u quiere acceder al pico", comenta Blanca Pérez, consejera de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife. "No queremos prohibir, sino concienciar para evitar accidentes. La última vez tuvimos que rescatar a más de cien personas que había subido en plena alerta meteorológica por vientos fuertes, a pesar de estar prohibido el acceso", asegura la consejera.

En los últimos años, los rescates en helicóptero se vienen repitiendo con demasiada frecuencia. Turistas han fallecido por hipotermia o heridos por no subir preparados. Las sanciones para los que no cumplan las medidas establecidas van desde los "600 hasta los 12.000 euros, dependiendo de si solo se incumple la normativa o es necesario activar a los equipos de rescate por no respetar las normas", insiste Pedro Millán, director insular del Medio Natural. Lo importante es siempre llegar bien para contemplar el impresionante paisaje desde arriba, desde el punto más alto de España.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.