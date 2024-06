Una plaga de ratones recorre la estación de guaguas en Las Palmas de Gran Canaria

La célebre y divertida expresión de "malditos roedores", de los populares dibujos animados de Pixie y Dixie, se queda corta en el Parque de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria. Los vecinos y transeúntes de una de sus calles tienen que sortea ratones cuando van caminado por la zona. Concretamente, los usuarios del servicio de guaguas que acuden a la estación de San Telmo. Los parterres y zonas ajardinadas están plagados de ratones que corren de un lado para otro.

"Son centenares. No paran", grita un vecino. Y no es para menos, en un vídeo, que se ha hecho viral en redes sociales, se ve perfectamente cómo los roedores corretean entre la flora y las piedras de los parterres de las diferentes paradas. La escena parece la de un vídeo juego: ratones que salen y entran, corretean, se cruzan entre ellos, y se vuelven a esconder. Sólo falta ponerle una música de fondo para que parezca una escena cómica, pero lo cierto es que a los que transitan por la zona no les hace nada de gracia.

Las quejas de los vecinos

Al contrario, lo que les produce la imagen es cierto repelús y hasta llega a causar rechazo y asco. Los vecinos aseguran que éste no es un hecho puntual, que desde hace años esta situación se viene produciendo en el Parque de San Telmo, con el consiguiente problema de salubridad para todos los ciudadanos. El problema no solo se presenta en los parterres de la estación de autobuses, también hay ratones por toda la zona. Los vecinos están hartos, ya lo han denunciado a los servicios pertinentes del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero "la limpieza y el mantenimiento de la zona deja mucho de desear", insisten.

Por eso gran grabado estas imágenes y las han difundido en redes, para dejar constancia de lo que se encuentran cada día. Una escena bastante desagradable, aunque a muchos les pueda resultar cómica. Lo que no sabemos es si los "malditos roedores" terminan subiéndose a la guagua en algún momento.

