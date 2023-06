Pitingo dejará de hablar sobre política para proteger a su familia: "Tuve que poner escolta a mi hijo"

Pitingo ha tomado una decisión de forma tajante: dejará de hablar sobre política para proteger a su familia. El cantante natural de Ayamonte (Huelva) aseguró que en una ocasión, tuvo que poner escolta a su hijo para ir al colegio después de pronunciar unas palabras.

Sobre las 05.37 -hora de la República Dominicana- emitió un inesperado comunicado en el que afirmaba no volver a hablar sobre política porque no quería que su mujer e hijo "tuvieran miedo".

"Tuve que ponerle escolta a mi hijo para ir al colegio"

"Familia, hace tres años nos amenazaron en España con hacer daño a nuestro hijo, denunciamos, tuve que ponerle escolta para ir al colegio durante dos meses. La Policía nunca dio con la persona que nos amenazó", cuenta en el comunicado emitido en el que piden comprensión.

Agradece el apoyo y pide comprensión

Durante una conversación, la mujer, con miedo, le ha pedido a Pitingo que deje de meterse en asuntos políticos porque teme que le hagan daño cuando vaya por la calle: "Hablando con mi mujer, me ha dicho 'cariño, para ya de hablar de política, por favor, tengo miedo de ir por la calle y que nos hagan algo'". "He calmado a mi mujer, la entiendo perfectamente, pues hay mucha gente que tiene mucha maldad y son capaces de hacer lo que sea con tal de hacer daño", añade.

"Pido perdón a mi familia que me han defendido desde el principio y se han enemistado con personas que les han dicho burradas de mi. Lo siento de verdad. Ojalá el tiempo calme todo este revuelo de odios y nos respetemos como toda la vida, con nuestros más y nuestros menos, pero sin odios".

Durante el comunicado publicado en Twitter por el propio Pitingo, cuenta que durante estos años ha sufrido "todo tipo de insultos, señalamientos, vetos y campañas de desprestigio".

"No quiero que mi mujer y mi hijo tengan miedo por culpa de mis arranques"

Pide comprensión por la decisión que ha adoptado -no volver a hablar de política-. "Espero que me entendáis. No quiero que mi mujer y mi hijo tengan miedo por culpa de mis arranques y de no callarme ante nada ni nadie, pero mi familia es lo que más quiero en este mundo y su felicidad es la mía", finaliza.