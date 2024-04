Un pitbull ataca a sus dueños y obliga a intervenir a la Guardia Civil con escudos para liberarles en Cigales, Valladolid

La Guardia Civil intervino el pasado sábado en torno a las siete de la mañana en una vivienda de Cigales, localidad situada en la provincia de Valladolid, para controlar al pitbull que había atacado a sus dueños. Fueron los propietarios del animal quienes llamaron a los servicios de emergencias solicitando asistencia debido al ataque y la necesidad de contralar al perro.

Cuando los agentes entraron en la vivienda, cubriéndose con escudos, condujeron al animal hasta una habitación, asegurando la zona.

Después encontraron a la mujer, en un primer momento inconsciente, debajo de la cama y con heridas en los brazos por mordedura. El animal no solo la atacó a ella, también a un hombre de 45 que años resultó herido y trasladado en ambulancia al Hospital Clínico de Valladolid con desgarros en el codo. Horas después recibieron el alta médica.

Un vecino nos cuenta que esa mañana vio en el entorno del domicilio bomberos y Guardia Civil y que no les dejaban acercarse. Quien sí pudo ver de cerca lo que estaba pasando fue el alcalde de la localidad, Jaime Rodríguez, que califica de "bastante peligrosa" la actuación de los agentes después de que el can hubiera atacado a los dueños y encontraran al perro "bastante nervioso". "El perro rompió una ventana intentando huir para no ser capturado y sufrió un pequeño corte", explica Rodríguez.

"A la hora de capturar el perro con el lazo tuvieron que entrar con escudos", argumenta el edil. Por su parte, agentes de la Guardia Civil accedieron con escudos para poder controlar al animal, que se encontraba suelto por la casa, y así rescatar a los dueños y evitar que atacara a más personas. Según fuentes del Instituto Armado, se trataba de un cruce por lo que era "más grande" que uno de pura raza.

Tras los hechos, el animal se encuentra "en perfectas condiciones" bajo custodia municipal a la espera de la decisión de un juez que tendrá que analizar los informes que realice el veterinario y determinar si "este perro tiene la peligrosidad que demostró atacando a sus propios dueños o fue un hecho puntual causado por otros motivos y este perro no tiene por qué ser sacrificado. Tiene que determinarlo un especialista”, explica Jaime Rodríguez.

En el Ayuntamiento de Cigales han recibido quejas sobre que anteriormente el perro ladraba bastante y "siempre era los fines de semana a altas horas". Los vecinos ya estaban bastante molestos y ahora asustados porque dicen que igual que ha pasado con los dueños podría haber ocurrido “con los que estaban paseando o con cualquiera de nosotros".

Un vecino también nos cuenta que hace unos días vio a los dueños de este perro paseando con él por la calle donde está el domicilio y donde nos cuentan viven "varias personas" que no son de la misma familia. El regidor de Cigales nos explica que tiene "constancia" de que vive "gente tutelada por la Junta de Castilla y León". "Vivienda que tienen alquilada y que está puesta a disposición de estas personas", dice.

