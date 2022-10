El perdón de un niño tras una travesura emociona a su madre: "Lo siento por haberte tratado así"

Un niño enfada a su madres después de cometer una travesura en la ducha y gastar varios botes de jabón. El menor pronto supo que había hecho algo mal y decidió pedir disculpas.

Antes de irse a dormir le entregó una carta a su madre donde le pedía perdón por lo que había hecho y por gastar varios botes de jabón. La carta incluía un regalo: 20 euros que tenía ahorrados. "Lo siento por haber gastado los jabones, espero que con esto te sirva. Te quiero", concluía así el niño sus disculpas por la travesura.

La mujer ha querido compartir en las redes sociales lo sucedido: "Ayer me enfadé con el grande porque se puso a hacer experimentos en la ducha y gastó varios botes de jabón. Antes de dormir me dio esta nota. Iba con un billete de 20 euros de sus ahorros para que comprara los productos que desperdició".

¿La moraleja? El niño ha aprendido a reconocer sus errores y a pedir perdón por ellos. La madre aclara que fue "incapaz" de quedarse con el dinero que le había dado su hijo.

"No me lo quedé. Estuvimos 20 minutos él empeñado que sí pero está ahorrando para una tablet con lápiz porque le gusta mucho dibujar y le dije que lo guardara, pero creo que entendió la idea de por qué no se pueden malgastar las cosas independientemente de poder permitírselas o no", explica la progenitora.

La carta de perdón del menor es un gesto que los usuarios de Twitter no han pasado por alto. Hay quién la califica de la disculpa "perfecta": "Una disculpa perfecta: reconocer el error, pedir perdón por él y ofrecer reparación. Mucho mejor que la mayoría de adultos. Puedes estar satisfecha", escribía un usuario de Twitter.

Pero ha habido más reacciones: