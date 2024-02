Peluquerías y centros de estética de A Coruña aplican penalizaciones para evitar las reservas fantasma

Es un hecho. Las reservas fantasma, de las que tanto hemos hablado en la hostelería, han dado el salto a otros sectores. Ahora son los peluqueros y esteticistas los que denuncian esta mala práctica de los clientes. "Hay personas que piden cita en dos o tres peluquerías distintas, después se decantan por la que más les conviene, pero no cancelan sus otras dos citas", nos cuenta Asunción Catoira, presidenta de ECIPA, la Asociación de Estilistas Coruñeses. Y subraya que "estas cancelaciones de última hora y sin previo aviso suponen un grave inconveniente para los negocios" que, explica, cada vez cuentan con menos personal y por tanto menos capacidad de trabajo.

Le Barbier fue una de las primeras barberías en tomar esta medida. "Desde hace un año cobramos el 50% del servicio a los clientes que piden cita y no se presentan ni la cancelan con al menos una hora de antelación", explica Juan Martínez, uno de los propietarios.

"Utilizamos una aplicación para hacer las reservas y llamamos a los clientes para confirmarlas. Por eso ante el aumento de plantones decidimos tomar medidas. A los clientes nuevos les damos un margen de confianza, así que la primera vez que no acuden a la cita, no lo tenemos en cuenta. Eso sí, a partir de ahí, si vuelve a fallar sin avisar o sin justificar, le cobramos la mitad del coste del servicio reservado".

Otros centros optan por pedir una señal

En otros centros, en cambio, han optado por pedir una señal "para evitar pérdidas de tiempo y de dinero". Es el caso de The Nails Spa. Su propietaria, Daniela Romero, también lleva un año poniendo freno a las reservas fantasma. "Empezamos a notar que en temporada alta cuando aumentan estas reservas, porque no son nuestras clientas habituales sino las que llegan a la ciudad de fuera. Llaman y piden cita para hacerse muchas cosas a la vez, manicura, pedicura, maquillaje, algún tratamiento estético… son servicios que llevan mucho tiempo de trabajo, dos o tres horas de duración, y eso nos hace sospechar. Así que avisamos a las clientas de que tienen que entregar una señal que puede ser del 20% o el 50% del precio total. Les damos un día o dos para venir por aquí a abonar la señal y si no lo hacen, cancelamos la cita".

Estas son algunas de las medidas que han empezado a adoptar muchos salones de belleza y peluquerías en la provincia de A Coruña.

