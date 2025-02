Los peligros del Rivotril y su venta en el mercado negro: "Me empecé a cortar y a dibujar con sangre en la pared"

España encabeza la lista de países de consumo mundial de ansiolíticos. Para conseguir estos medicamentos se necesita receta médica, sin embargo existen recetas faltas para conseguir estos fármacos con el objetivo de fabricar droga. Es lo que sucede en nuestro país con el Rivotril, conocido como el hachís de los pobres.

"En Marruecos están cogiendo lo que es el Rivotril, sacándolo un compuesto y creando hachís", explica un chico. El Rivotril, un fármaco recetado para calmar la ansiedad y otros trastornos neurológicos se ha convertido en el favorito de las mafias por su bajo precio para fabricar la droga. Es una mercancía que los traficantes colocan muy rápido, incluido en el extranjero.

La ciudad de Barcelona, es uno de los lugares donde se mueve el medicamento. "Por la Rambla del Rabal, por ahí, por todos lados", decía gente de la calle. El precio en el mercado negro varía desde "gente que viene con 50 euros y gente que viene con un euro". Su demanda en el extranjero ha creado un negocio para los traficantes que atrae a más personas a meterse en esta práctica ilegal: "En un día llegaba a ganar 2.000, 3.000 euros, pero hay gente que puede estar gestionando entre 50.000 y 60.000 diarios".

Un individuo, diagnosticado con esquizofrenia y psicosis, se lo recetaron a los 17 años "como rescate". Llegó a ingerir hasta 20 pastillas al día, lo que le provocó varios intentos de suicidio y autolesiones. "Me he intentado quitar de en medio, me he intentado suicidar", confiesa. Además, añade detalles de: "Me empecé a cortar y empecé a dibujar con sangre las paredes".

Falsifican las recetas

Para obtener el Rivotril hay contar con una receta médica. Sin embargo, los farmacéuticos se están quejando del aumento de recetas faltas para conseguir estos fármacos. Se dedican a sustraer el sello de los médicos. "Nos van llegando llegando datos de médicos que los van robando talonarios", explica una farmacéutica, "Te ponen falsificación de receta y sustracción de sello".

A finales de 2023, el Servicio Andaluz de Salud comunicaba de "la prohibición de la prescripción de los medicamentos clonazepam y alprazolam en recetas oficiales del SAS, en soporte papel así como de la no admisión de su facturación". El motivo fue al detener a dos personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública por traficar con Rivotril 2mg.

La red de tráfico de Rivotril

La investigación realizada por la Guardia Civil de Cangas (Galicia) desmanteló a mediados de febrero la red de tráfico de Rivotril en Cangas y Vigo. Detuvieron a una personas y hay 16 investigados, entre ellos tres médicos y dos psiquiatras. Una quedada para pelearse anunciada por internet entre varios jóvenes llamó la atención de los agentes al pensar que el consumo del fármaco era lo que motivaba al conflicto.

Karkubi, la droga de los pobres

El Rivotril, cuyo principio activo en el clonazepam, lo utilizan en Marruecos para crear droga. Se llama Karkubi, conocido en el país africano como la droga de los pobres al tener un coste muy bajo. Se consigue mezclando el Rivotril con hachís, además para conseguir efectos alucinógenos, añaden harina y colorante rojo, alcohol o pegamento. Aquellas personas que lo consumen pueden llegar a tener alucinaciones, sentirse en un estado de euforia y agresividad.

