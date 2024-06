Una pasajera ebria muerde a un guardia civil que iba a desalojarla de un avión por molestar al resto de viajeros

Suceso impactante el que ha ocurrido cuando un avión se encontraba a punto de despegar en el Aeropuerto César Manrique. Una turista ha sido detenida tras agredir a varios agentes de la Guardia Civil cuando trataban de desalojarla de un avión en el que estaba provocando molestias, según precisa 'La Voz de Lanzarote'.

Al parecer, la pasajera se encontraba en un vuelo de la compañía British Airways que tenía destino a Londres. A eso de las 21:43 horas de la noche, y en el proceso de embarque del vuelo, el comandante tuvo que solicitar presencia policial para que desalojara a "unos pasajeros conflictivos" que se encontraban en "estado de embriaguez". Dichos pasajeros presentaban, además, "una actitud desafiante y agresiva", según el atestado policial al que ha podido acceder el citado medio.

Cuando los agentes llegaron al lugar, procedieron a identificar a las dos pasajeras conflictivas solicitándoles que abandonaran el avión. Una de ellas no quería abandonar la aeronave. Le dijo a los agentes que había pagado un vuelo "y que no va a abandonar la aeronave voluntariamente". Ante esta negativa de la pasajera, lo que hizo la tripulación fue sacar del avión a las personas presentes en las diez primeras filas del avión, puesto que las pasajeras que generaban problemas estaban en la fila número nueve. Mientras una de ellas abandonaba el avión "entre empujones y protestas" a los agentes, al parecer, la otra no quiso identificarse y fue cuando habría agarrado del brazo a uno de los agentes, mordiéndole en el antebrazo derecho.

Forcejeó con los agentes

Según precisa 'La Voz de Lanzarote', el atestado policial desvela que en ese instante fue cuando empezó un forcejeo con los agentes, a los que les propinó "diversas dentelladas, arañazos, patadas y empujones".

Por el momento, la pasajera continúa detenida. Este martes pasará a disposición judicial, mientras que el sindicato Asociación Unificada de los Guardias Civiles (AUGC) mantiene que "defenderá los intereses de los agentes".

Un pasajero ebrio, rompe la puerta de un avión

No es el único suceso impactante que hemos conocido a bordo de un avión por parte de pasajeros. En octubre del año pasado, un pasajero de un vuelo de Zaragoza con destino Bucarest, en estado ebrio, rompió la puerta del avión al intentar abrirla a la fuerza. La aeronave no pudo despegar y los 224 pasajeros que iban en su interior tuvieron que ser desalojados.

El vuelo de Wizz Air con 224 pasajeros quedó averiado después de que este hombre tratara de abrir una de las puertas a la fuerza cuando todos los pasajeros habían embarcado.

Los pasajeros que se vieron afectados por el incidente no pudieron volar hasta la noche. La mayoría de ellos cogieron otro avión a las 23:00 horas del mismo día. Lo hicieron a bordo de otro avión de la compañía, pero 50 de ellos se quedaron en tierra por falta de espacio.

