El párroco más longevo de España celebra su 102 cumpleaños…en activo

Hace unos meses que no sale de casa "porque hace mucho frío y dicen que me tengo que cuidar". El que habla es Dositeo Valiñas, más conocido como don Dositeo. Es el párroco de Ribadumia (Pontevedra) desde hace más de 76 años. "Llevo aquí desde 1944...",

suspira.

Nos ha recibido en su casa, con las gafas puestas, "aunque no las necesito porque leo bien sin ellas", nos dice, y leyendo el periódico, como cada mañana. Con una diferencia: hoy, el protagonista de algunas ediciones en papel es él.

Lo es porque ayer, don Dositeo cumplió 102 años. Una edad que muchos gallegos alcanzan, pero en su caso, la particularidad es que él sigue en activo. "Sigo oficiando misas, aunque con ayuda de algún sacerdote que me asiste en la eucaristía, pero el peso de la responsabilidad lo llevo yo", nos dice, orgulloso. Cuenta que el Arzobispo no lo quiere jubilar y él acepta la decisión con humor. "Ya sé que estoy cuesta abajo, pero mientras pueda seguir..."

Ha recibido muchas visitas de curas de la zona, de familiares y amigos con los que sopló las velas e incluso comió un poco de tarta. "También me llamó el obispo auxiliar para felicitarme", señala entre risas. Al preguntarle cuál es su secreto, don Dositeo lo tiene claro: "Me sigo levantando cada mañana, me aseo y me visto, a veces con ayuda, leo mucho cada día y como bien y de todo".

Hasta ahora, siempre había celebrado su cumpleaños con una misa especial que este año, por algunas complicaciones de salud, no se ha hecho. Pero don Dositeo no pierde la esperanza, como buen hombre de fe: "Espero que más adelante, cuando ya no haga este frío y me encuentre mejor para salir, me hagan algo especial en la iglesia". Y bromea: "yo no sé cuánto me quedará, pero aún así estoy pendiente de una operación de oído para ver si mejoro".