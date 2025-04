Paloma como pato laqueado o carne podrida: las irregularidades del restaurante chino que han cerrado en Usera

Palomas desplumadas que servían haciéndolas pasar por pato laqueado, carne podrida, y hasta marisco que ni siquiera está en el mercado en España. Todo ello en un restaurante chino de Madrid. Es terrible lo que la Policía encontró allí, y es que la carne podrida colgaba de un tendedero como si fueran calcetines. El local ha sido cerrado porque la situación de insalubridad era extrema, había cientos de kilos de comida en mal estado. Al propietario se le acusa de un delito contra la salud pública y otro contra la fauna y flora. Los vecinos dicen que ellos lo habían denunciado muchas veces.

Comida podrida, marisco en mal estado y tiras de carne tendidas soltando grasa en el suelo. Es lo que se encontró la Policía Municipal mientras realizaba una inspección rutinaria. En el baño, tras una falsa estantería, había un cuarto secreto en el que estaba todo tirado por el suelo y ocho congeladores oxidados con comida sin etiquetar y sin control de temperatura.

Todo estaba rodeado de mugre, con trampas en el suelo para las ratas, cucarachas y en una olla había dos palomas desplumadas, que servían como pato laqueado. Además, en el comedor las puertas de emergencias estaban bloqueadas. Sin embargo, el restaurante de comida china contaba con comentarios positivos en su web, a pesar de que algunos ya alertaban de la comida.

Irregularidades en el local

Cuando los policías entraron al restaurante chino de Usera, no tardaron en percatarse desde el primer momento de las irregularidades que había en el interior. Por ejemplo, la música estaba muy alta y no había limitador acústico, en los pasillos había enseres, las salidas de emergencias estaban cerradas y los extintores no cumplían la normativa.

Según iban abriendo las puertas del establecimiento, se iban dando cuenta de la gravedad: había un almacén oculto al que se entraba por una estantería corredera ubicada en el aseo para personas con movilidad reducida. Además de no contar con licencia de actividad, ese espacio tenía ocho congeladores industriales con alimento en mal estado, oxidados y sin termómetros, ahí había más de una tonelada de carne y pescado sin etiquetado, ni trazabilidad ni control de temperatura, según recoge 'Europa Press'.

Es por lo que procedió a intervenir los productos encontrados como gallinas negras congeladas sin identificación sanitaria, tiras de carne colgadas en tendederos con ventiladores escurriendo grasa sobre cartones en el suelo y trampas para ratas con carne en descomposición como cebo. También observaron dos palomas desplumadas, presuntamente destinadas a ser servidas a los comensales como si se tratara de pato laqueado.

En la cocina también había sartenes oxidadas en el suelo, acumulación de grasa y un sistema de salida de gases improvisado. Los cocineros manipulaban los alimentos sin guantes y sin gorro, incumpliendo la normativa básica de higiene alimentaria. En el cuarto de basuras se encontró un recipiente de plástico con más de 100 litros de grasa acumulada, sin tapa ni sistema de eliminación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.