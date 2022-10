Un paciente muere por malaria tras someterse a una operación de espalda en el hospital de Vic

Samuel, de 74 años, acudió al Hospital de Vic para someterse a una operación de espalda el 30 de julio. Cinco días después volvió a su casa con ganas de empezar la recuperación. Pero las semanas siguientes algo empezó a ir mal, estaba muy cansado y empezaron las fiebres altas por lo que volvió al hospital preocupado.

En el centro sanitario, los médicos no lograban dar con el origen de este repentino empeoramiento. Tras varias pruebas se descartan otras enfermedades como la meningitis bacteriana o lesiones intracraneales hasta que Samuel sufre un choque séptico, ingresa en la UCI y descubren la presencia del parásito Plasmodium Falciparum en su sangre. Samuel sufre malaria cerebral y nadie se explica cómo puede haberse infectado.

Su familia no tiene dudas y está convencida de que el contagio se produjo en el Hospital porque él nunca ha viajado a los trópicos.

El centro ha iniciado una investigación

El centro ha puesto en marcha una investigación y se han activado todos los protocolos: se revisa el material de quirófano, los movimientos de todo el personal que estuvo en contacto con él o las trasfusiones de sangre. Por otro lado, se encarga un informe y se descarta la trasmisión por picadura porque en la zona no se encuentran las 2 especies que pueden transmitir la enfermedad.

Tras 2 meses de análisis y de investigación interna, el Hospital de Vic ha concluido que no se ha determinado nada que haga sospechar de forma evidente que el contagio se produjo allí, aunque médicamente no pueden descartarlo. Es decir, no descartan que el contagio pudiera producirse allí pero no han detectado ninguna incidencia que pueda explicarlo.

El centro da por cerrada la investigación interna pero la familia de Samuel no encuentra consuelo para explicar su muerte.