Una paciente del doctor Cavadas le sorprende en 'El Hormiguero' con un emocionante mensaje

'El Hormiguero', que el lunes llevó como invitada a la periodista Mamen Mendizábal, emitió ese día uno de los momentos más emotivos de la historia del programa.

El programa que presenta Pablo Motos en Antena 3 sorprendió a la audiencia con un vídeo en el que una mujer llamada Aurora, paciente del doctor Pedro Cavadas, narraba su experiencia tras haber acudido al cirujano para que le eliminara un tumor invasivo que le había dejado la mandíbula completamente destrozada. "Llegó un momento en el que, cada vez que comía, la comida se caía por la barbilla", comentó Aurora.

"Cavadas me eliminó el tumor, me reconstruyó la mandíbula con el peroné y me reconstruyó la barbilla con el gemelo", especificó la paciente. "Nada fuera de lo habitual en estos casos", dijo el cirujano. "Antes de la operación no sonreía nada pero, ahora, cuando sonríe, se ilumina la sala", se alegró el médico.

Tras los testimonios, Aurora y Pedro Cavadas se sentaron juntos en la consulta del cirujano.

La paciente aprovechó la presencia de las cámaras para leer un emotivo mensaje dirigido al doctor: "Qué suerte tengo de poder decir lo que siento, lo que pienso, de poder decir 'agua', 'pájaro', 'vida', 'buenos días' o 'hasta mañana' y 'os quiero'. Sobre todo, tengo mucha suerte de poder decir una palabra que llevo desde hace mucho tiempo en mi corazón: gracias, Pedro". Tras las palabras de su paciente, Cavadas se emocionó y ambos se fundieron en un abrazo. "Hay un dicho: quien salva una vida, salva al mundo. Esto es salvar el mundo", concluyó.