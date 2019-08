El caballo llevaba todo el día trabajando con mucho calor, llevando y dando paseos por Sevilla, ya de madrugada se desploma en los adoquines. Cuando el cochero, ayudado por otras personas intentan levantarlo, resbala y empieza a sangrar por la boca.

Luego lo intentan trando del hierro del carro y es entonces cuando una chica le dice que está haciendo daño al animal. El cochero grita "no es un circo" cuando se da cuenta que los testigos no dejan de mirarle. Llega incluso a mandar a la "playa" a la chica que le pregunta si no se "está dando cuenta de que le hace daño"

El hombre obliga al caballo a empezar a andar y se pone a cantar mientra los congregados le gritan "es una vergüenza".

Vídeo Twitter: @Ignaaciocg