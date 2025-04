La ostreopsis: el alga tóxica localizada en las playas de San Sebastián

El grupo de Ecología Fluvial de la UPV-EHU ha confirmado la presencia del alga ostreopsis en la bahía de La Concha y la playa de Ondarreta de San Sebastián. Se trata de una microalga invasora y "potencialmente tóxica" que prolifera desde hace años en los arenales del litoral vasco.

"Su presencia no significa que el baño sea peligroso" aseguran los investigadores que añaden que "no hay razón de alarma" pero es importante detectar los síntomas que puede provocar. Similares a los de una gripe aparecen tras el contacto con el alga o sus toxinas y no son extremadamente graves. Lo habitual es tener moqueo, irritación de garganta, fiebre o problemas estomacales. Desaparecen al cabo de unos días.

Aunque su origen es tropical se ha expandido como consecuencia del cambio climático y prolifera en aguas poco profundas como las de la bahía de La Concha y en mayor medida en suelos rocosos como la zona oeste de Ondarreta. El estudio ha revelado que lo que diferencia ambos puntos es el tipo de sustrato el resto de condiciones, temperatura, corriente, viento y salinidad, son similares. Es por esto que su presencia ha crecido tanto en San Sebastián. Los investigadores recomiendan seguir con las mediciones para tener controlada su floración de ambas playas.

Primeros casos

La Ostreopsis se detectó por primera vez en 2007 en el Golfo de Bizkaia. Su presencia era esporádica pero hoy en día es habitual que estas microalgas florezcan masivamente en el litoral vasco durante el verano.

No tienen por qué generar problemas pero en 2020 se registraron los primeros casos de intoxicación en el País Vasco francés y un año después en San Sebastián. Desde entonces no se han comunicado reacciones a la microalga.

Por ahora, la mayoría de casos se han registrado en el Mediterráneo, aunque también se han avistado en costas del País Vasco, Portugal y en el Atlántico.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com