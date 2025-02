Ordenan la demolición de la terraza de una vivienda que invadió media acera en Vigo

Todo empezó en junio de 2023, cuando el Servicio de Disciplina Urbanística del Concello de Vigo recibió una denuncia sobre el ancho de la acera en la Rúa Enrique Lorenzo. La queja hacía referencia a una presunta alteración de la legalidad urbanística: obras de ampliación sin los permisos adecuados.

Invadía una distancia de 2 metros sobre la acera

Tras una visita de inspección en agosto del mismo año, los técnicos municipales confirmaron la existencia de un cierre compuesto por pilares de cemento, bloques, alambre y paneles, que invadía una distancia de 2 metros aproximadamente sobre la acera.

Posteriormente, se verificó que los trabajos realizados no contaban con las licencias correspondientes. En particular, no constaba en el expediente ninguna solicitud para la demolición o la construcción de nuevas edificaciones en esa parcela, lo que dio pie a la tramitación de un expediente de reposición de la legalidad urbanística.

En respuesta a la intervención del Ayuntamiento, la persona responsable de la propiedad, presentó alegaciones, trasladando que las obras realizadas, en su mayoría, deberían considerarse legalizables. Argumentó que las reformas en la cubierta y la edificación auxiliar no alteraban el volumen original de la edificación y que las obras ejecutadas no representaban un aumento de volumen sino una adaptación para mejorar la eficiencia energética. Además, cuestionó la competencia del Concello de Vigo para actuar en estos casos, citando varias sentencias del Juzgado de Vigo que cuestionaban la potestad de la Administración local en este tipo de intervenciones.

Sin embargo, los informes técnicos municipales desestimaron los argumentos de la propietaria. Se concluyó que las obras ejecutadas no cumplían con la normativa urbanística del Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOU) de 1993, que no permite este tipo de ampliaciones sin licencia previa.

El proceso de reposición de la legalidad urbanística siguió su curso. A pesar de los esfuerzos de la defensa, las alegaciones fueron desestimadas el 25 de noviembre del mismo año, tras el análisis técnico de las modificaciones en el inmueble.

Se procederá a la demolición

Finalmente, el 23 de diciembre de 2024, el expediente concluyó con la propuesta de resolución por parte de la Xerencia Municipal de Urbanismo de Vigo, que determinó que las obras ejecutadas sin licencia no son legalizables. Se requiere a la propiedad que, en un plazo de tres meses proceda a la demolición de las obras realizadas de manera ilegal además de restaurar el estado anterior de la propiedad.

Si el propietario no cumple con la orden de demolición o no presenta la documentación necesaria para legalizar las obras en el plazo establecido, la administración municipal procederá a la ejecución forzosa que podría ser acompañada de sanciones entre 1.000 y 10.000 euros mensuales hasta que la situación sea regularizada.

