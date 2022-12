La DGT prepara cambios en los requisitos para renovar el carnet de conducir

A la espera de que finalice 2022 los datos de la DGT indican que en 2021 los mayores de 64 años representaban el 16,5% de los conductores y el 26% de los fallecidos en accidentes de tráfico. Pere Navarro ha mostrado su preocupación por el envejecimiento de este sector en nuestro país y ha confirmado que se está trabajando para cambiar los plazos del carnet de conducir.

Conducir, dicen, es una de esas cosas que no se olvida con el paso del tiempo y aunque esto sea cierto no se puede obviar que con los años los reflejos no son los mismos y la capacidad de reacción merma. Llevar un volante no solo requiere conocer los pedales y las normas de circulación.

Actualmente los mayores de 65 años que tienen que renovar su permiso de circulación si pasan las pruebas obtienen autorización para seguir conduciendo durante 5 años un plazo que la DGT considera "excesivo". Navarro reconoce que es un cambio "delicado" pero lo considera una prioridad por ello ha confirmado que "estamos centrados en los plazos" y lo que no van a cambiar son las pruebas físicas y psicológicas.

Se busca que las revisiones médicas y de aptitud sean para este colectivo más frecuentes con el objetivo de lograr mayor seguridad para todos. El INE estima que en 2030, 1 de cada 4 españoles tendrá más de 65 años. Una de las propuestas que estaría sobre la mesa es que el médico encargado de los reconocimientos pueda tener acceso al historial médico de cada conductor.

Perfil de los conductores mayores de 65 años

Atendiendo a los datos de fallecidos y hospitalizados después de accidentes de tráfico los mayores de 65 años suelen estar implicados en colisiones laterales, frontolaterales y alcances.

Son accidentes que ocurren de día y entre semana y suelen ser choques en intersecciones. También comenten más infracciones por no usar el cinturón de seguridad y la mayoría de las víctimas son hombres. Pero, como punto positivo tienen menos impactos frontales y salidas de la vía y comenten menos infracciones relacionadas con la velocidad o el consumo de alcohol o drogas.