La OCU denuncia la venta de sillas de coche para niño no homologadas en esta famosa plataforma

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido una alerta sobre el aumento de la venta online de sillas de coche para niños que no cumplen con las normativas de homologación europeas. La normativa de Tráfico establece que todos los niños cuya altura sea igual o inferior a 135 centímetros deben utilizar un sistema de retención adecuado y homologado.

Sin embargo, la OCU ha detectado que en diversas plataformas de ventas, como Aliexpress, están ofreciendo modelos de sillas que carecen de la necesaria homologación o que poseen antiguas, como la ECE R44-04, que dejaron de ser válidas el pasado septiembre de 2024.

El uso de sillas no homologadas implica serias repercusiones. En primer lugar, estas sillas pueden no ofrecer la protección adecuada en caso de un accidente, lo que aumenta el riesgo de lesiones graves para el menor. Además, al no utilizar un dispositivo de retención no homologado, el seguro del vehículo podría negarse a cubrir los daños personales sufridos por el niño.

Denunciado a la Comisión Europea

Ante estos incumplimientos, lo ha denunciado a la Red de Cooperación para la Protección del Consumidor (CPC), dependiente de la Comisión Europea, en la que destacan que hay muchos casos de sillas con homologación antigua o incluso sin ninguna homologación.

Desde septiembre de 2024, solo las sillas homologadas conforme a la norma ECE R129 pueden ser comercializadas, tanto nuevas como de segunda mano. Aunque los modelos con la anterior norma pueden seguir utilizándose si ya se poseen, su venta está prohibida.

Recomendaciones de la OCU

La organización también advierte sobre los riesgos asociados a la compra de sillas de coche de segunda mano y aunque algunas pueden contar con la actual homologación es difícil saber si han sufrido algún impacto previo que pueda comprometer su seguridad. Por lo tanto, es aconsejable lo siguiente:

Verificar siempre la homologación : Comprobar que dispone de la actual homologación europea ECE R129.

: Comprobar que dispone de la actual homologación europea ECE R129. Evitar compras de segunda mano : Por los riesgos que existen al adquirir sillas de segunda mano al desconocer si han sufrido impactos previos.

: Por los riesgos que existen al adquirir sillas de segunda mano al desconocer si han sufrido impactos previos. Optar por modelos nuevos : Existen sillas nuevas y seguras por precios asequibles, a partir de 50 euros.

: Existen sillas nuevas y seguras por precios asequibles, a partir de 50 euros. Adaptación al niño : Elegir una silla que se adapte al peso o la altura del niño.

: Elegir una silla que se adapte al peso o la altura del niño. Instalación correcta: Una vez adquirida la silla, se debe instalar correctamente en el vehículo y asegurarse de que el cinturón quede bien ajustado. Además, el cinturón debe estar bien colocado sobre el hombro del niño y fijado sobre las caderas, evitando cualquier contacto con el cuello o el abdomen.

