Las picaduras de los mosquitos pueden resultar muy desagradables sobre todo en verano, la época en la que se producen mayor número de picaduras. Para combatir a estos diminutos animales empleamos distintos métodos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte que las pulseras anti-mosquitos y los aparatos que emiten ultrasonidos no son métodos eficaces contra los mosquitos. La causa es el pequeño radio de acción que tienen, unos cuatro centímetros y que pueden desorientar a estos animales pero no actuar de manera eficaz. También advierte que los aparatos ultrasonidos carecen de eficacia alguna. Estos dispositivos simulan el batir de las alas del mosquito macho, este sonido ahuyenta a las hembras ya inseminadas que son las que producen las picaduras.

Los mosquitos no suelen moverse en un radio de más de 300 metros del lugar donde han nacido. La OCU ofrece algunos consejos para evitar las picaduras:

1- No tener agua estancada en cubos o en alguna maceta vacía y recomienda cambiar el agua de los floreros y el agua de las mascotas.

2- Las mosquiteras pueden ser una barrera efectiva contra los mosquitos, al mismo tiempo que podemos refrescar la casa en verano.

3- En zonas de riesgo, vestir con manga y pantalón largo si es posible con colores claros además de aplicar repelente en zonas de la piel que queden libres.

Los repelentes que aplicamos en la piel en forma de spray, crema o gel no repelen a los mosquitos, si no que los confunden. El repelente bloquean su olfato haciendo que la persona sea invisible para estos animales. La OCU recomienda esperar media hora antes de aplicarlo si antes nos hemos puesto protección solar y recuerda no echar en las manos de los pequeños porque podrían llevárselo a la boca o a los ojos.