¿Es obligatoria la mascarilla en la playa? Cómo evitar el coronavirus en septiembre

Si parecía que la playa era un plácido refugio en el que poder relajarse para los que la tengan cerca y descansar del uso obligatorio de la mascarilla, se puede decir que lo sigue siendo pero solo en determinados momentos, y con ciertas medidas que se deben respetar.

Como norma general, el uso de este elemento para evitar contagios por el coronavirus ya es obligatorio en casi todos los espacios del territorio español, incluidas las playas. Pero,cada autonomía puede determinar su propia normativa, así que conviene revisar qué se indica al respecto en las regiones con playa.

A la casi totalidad de comunidades que exigen el uso de la mascarilla en la playa, se suman otras que si bien no la obligan, recomiendan su uso en todo momento, sobre todo cuando no se pueda garantizar el mantenimiento de la distancia mínima de seguridad.

Por eso, para que ir a la playa en septiembre no sea una misión imposible, hacemos un repaso por las medidas impuestas, sobre el uso de la mascarilla en la playa, en las comunidades que tienen costa.

Comunidades que exigen el uso en todo momento

En Andalucía, el gobierno ha impuesto el uso obligatorio de la mascarilla en espacios al aire libre. Por eso, el uso de la mascarilla en las playas debe ser permanente, a excepción de cuando se esté tomando un baño o debajo de la sombrilla, siempre y cuando exista suficiente distancia con los ‘vecinos’.

Por su parte, la Comunidad Autónoma de Canarias, en su incesante labor por destacarse como un destino seguro, sumó nuevas medidas para contener el repunte de la Covid-19. Así, el uso de las mascarillas en las playas es obligatorio, en los acceso, desplazamientos y paseos; pero se excluye su obligatoriedad durante el baño, mientras se permanezca en un espacio fijo sin desplazarse, y siempre que se pueda garantizar el respeto de la distancia de seguridad entre todas las personas que no formen parte de la burbuja de convivencia.

En Galicia y el País Vasco también se ha extendido la obligatoriedad del uso de la mascarilla en todo momento en espacios abiertos y cerrados, y con independencia de que pueda mantenerse la distancia de seguridad recomendada. La normativa exceptúa el uso de las mascarillas cuando se esté tomando el sol en la playa y durante el baño en el mar. También, durante los desplazamientos y paseos por la playa será obligatorio el uso de mascarilla.

Regiones menos restrictivas con el uso de la mascarilla en la playa

Igualmente en Asturias se exige el uso de la mascarilla en cualquier espacio al aire libre, por eso en las playas habrá que llevarla, pero solo si hay aglomeraciones y no se puede garantizar la distancia de seguridad. Si se está compartiendo un día de playa con personas con las que no se convive de forma habitual, habrá que guardar la distancia, y la mascarilla sería recomendable, pero no obligatoria.

En Baleares, la resolución que regula el uso de mascarillas especifica que las personas están exentas de usar este elemento en las playas, siempre que la afluencia de personas permita mantener la distancia interpersonal.

Por su parte, Cantabria determina que el acceso a sus playas debe hacerse con mascarilla, pero ésta no será necesaria posteriormente para los desplazamientos por los arenales o para tomar el sol, eso sí, se deberá respetar el distanciamiento de 1.5 metros.

La Ciudad Autónoma de Ceuta también ha decretado el uso obligatorio de mascarillas en todos los espacios al aire libre. Pero, en el caso de las playas, no será obligatorio durante el baño, ni cuando se permanezca en un espacio determinado que permita respetar la distancia interpersonal de seguridad.

Al igual que en otras regiones, en Cataluña y en Melilla tampoco será exigible usar la mascarilla en las playas, eso sí, se tendrá que llevar puesta en el trayecto desde que se sale de casa, hasta que se llega al espacio elegido en la playa.

En lo que respecta a Murcia, aunque el uso de la mascarilla es obligatorio en cualquier espacio público, su uso se exceptúa en las playas y, en la Comunidad Valenciana su uso no será obligatorio ni tampoco necesario cuando la afluencia permita mantener una distancia interpersonal de 1.5 metros.

Cómo evitar contagiarse mientras se está en la playa

Por mucho que existan restricciones, recomendaciones y sanciones por no portar la mascarilla, que en la mayor parte de las comunidades ascienden a 100 euros. Evitar contagios durante septiembre, cuando se pueden dar comportamientos que generen riesgos de propagación de la enfermedad, pasa por la responsabilidad individual y por seguir las medidas de prevención impuestas desde que se levantó la restricción de movilidad.

Es decir, mantener la distancia de metro y medio entre personas que nos sean parte del grupo de convivencia habitual, llevar mascarilla en los desplazamientos y en medio de aglomeraciones, y mantener una correcta higiene de manos.