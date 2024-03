El número de fumadores se duplica en solo un año: un 41% los españoles consume tabaco a diario

El número de fumadores en España se ha duplicado en tan solo un año, pasando de un 23,2% en 2022 a un 41% en 2023. Así lo refleja el VI estudio de salud y estilo de vida de AEGON, que también destaca un mayor consumo del alcohol entre los españoles. Francisco Pascual, presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), está seguro de que detrás de este dato hay un incumplimiento de la legislación vigente.

Señala que la ley antitabaco que entró en vigor en enero de 2011 supuso una revolución al bajar exponencialmente el número de fumadores. Ahora, cree que ha "desaparecido" esa tendencia descendente. "Yo creo que cuando una ley lleva un tiempo, todos nos relajamos", valora.

Falta de "control" en la aplicación de la ley

Considera que lo que ha faltado en aplicación de la ley es un "control" exhaustivo en los espacios públicos cerrados como los restaurantes, donde fumar quedó totalmente prohibido.

El ministerio que dirige Mónica García ha elaborado el Borrador del Plan Integral de Previsión y Control del Tabaquismo 2024 con el que pretenden que España vuelva a ser "pionera" incluyendo nuevos espacios públicos donde no se pueda fumar. No se han especificado por el momento cuáles serán, pero Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, avanzó hace unos días que ya "son conocidos", refiriéndose a las terrazas de los bares o a las marquesinas del transporte público.

Tanto el incumplimiento de la ley como la aparición de nuevos productos -el tabaco calentado o el vaper-, podrían explicar el aumento de fumadores en nuestro país, según Pascual.

Aumento del vapeo en los adolescentes

La Sociedad Española de Medicina de Familia cifró en un 19% el número de adolescentes que vapean. Recordemos que se trata de un derivado del tabaco, por lo que lleva nicotina e impacta también dañinamente en el organismo. Sobre esto, Francisco Pascual considera que muchos jóvenes "no tienen en cuenta" hasta donde puede llegar su consumo. Está convencido de que desde el Gobierno no se ha sabido "transmitir" a los fumadores que dejen de consumir tabaco y a los que no lo son, "que no se inicien".

En mayo de 2023 se realizó el estudio de AEGON, en el que fueron encuestadas 1.600 personas. Un 58,8% de ellos declaró no fumar, frente al 76,8% del año anterior.

Tabaquismo y depresión, ¿unidos?

Los expertos evidencian también que el consumo de tabaco u otras variantes supone una vía de escape para la ansiedad y el estrés. Aunque su efecto es justo el contrario: se crea una dependencia de la nicotina que hace que aumente de nuevo el estrés. Francisco Pascual dice que entre el tabaco y la salud mental hay una relación "bidireccional".

Es decir, aquellas personas que tienen un cuadro depresivo tienen el doble "o más" posibilidades de convertirse en fumadores. Por el contrario, una persona que intenta dejar de fumar tiene también más probabilidad de deprimirse, ya que "notan que les falta una sustancia" con la que antes funcionaban, según explica el médico.

