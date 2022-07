Las nuevas localizaciones para los conciertos de las Fiestas del Orgullo que el Ayuntamiento no autorizó

Las fiestas del Orgullo LGTBI en Madrid han arrancado envueltas en diferentes polémicas, una de ellas tras la suspensión de diversos conciertos que estaban programados en la Plaza del Rey y que el Ayuntamiento ha desautorizado alegando que la zona está en obras y el material "aunque esté precintado es peligroso para facilitar las salidas de evacuación".

En la conocida como Plaza de las reinas durante las fiestas estaba prevista la actuación de Elena Farga, Balenciaga, Fulanita by Yeli Yeli Djs y Cariño. Estos conciertos van a ser reubicados en la Plaza Barceló, los Jardines del Arquitecto Ribera desde el viernes hasta el domingo.

El concejal popular del distrito Centro, José Fernández, justificó durante el acto de inauguración de la nueva Plaza de Raffaella Carrà que son tres los informes desfavorables para que la Plaza del Rey albergue los conciertos. "Son motivos de seguridad y de protección civil".

Los artistas y colectivos LGTBI consideran que este argumento no es suficiente y convocaron una protesta en forma de sentada en la Plaza de Chueca para denunciar que desde el Ayuntamiento no están apoyando, reprochan que el consistorio no quiera colgar la bandera arcoíris y por la suspensión de las actuaciones.

Otro frente abierto

Almeida asegura que no hay ningún tipo de boicot y apuesta por "no crear polémicas ni controversias artificiales" a estas fiestas, pero lo cierto es que hay otro frente abierto ya que el alcalde de la capital asegura que no se va a hacer ninguna exención de ruidos durante las fiestas.

Los niveles de emisión sonora, evaluados conforme a los procedimientos establecidos no sobrepasarán los 100 decibelios hasta las 23 horas (periodo día y tarde) y 90 decibelios desde las 23 horas hasta la finalización (periodo nocturno), medidos a 1,5 metros de los equipos de reproducción sonora en Plaza de España y Plaza Pedro Zerolo.

Desde la organización lo que se pide es la exención de límite de ruido tal y como se estableció el pasado mandato (durante la Alcaldía de Manuela Carmena) dada la "singularidad" del evento.