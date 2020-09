Nuevo protocolo en la lucha contra el coronavirus: se reducen las cuarentenas y se incluyen los test de antígenos

En España crecen los contagios de coronavirus a un ritmo de unos 8.000 casos diarios. Este sábado han notificado nuevos casos las comunidades de Andalucía con 1.051, País Vasco con 398, Murcia con 394, Galicia 267 o Cataluña donde vuelven a superarse los 1.700 casos.

Mientras el Ministerio de Sanidad ha variado los protocolos. A partir de ahora los contagiados por coronavirus se van a contabilizar a través de las PDIA, las pruebas Diagnósticas de Infección Activa. Engloban pruebas PCR y rápidas de antígenos.

También cambia la consideración de contacto estrecho. Si una persona esta más de 15 minutos a menos de dos metros de un contagiado se considera contacto estrecho.

Nuevos cambios en la duración de la cuarentena. El Ministerio de Sanidad la reduce de 14 a 10 días. Empezando a contar desde el último día que alguien estuvo con un positivo.

También hay novedades en los colegios, aquí la diferencia está en la mascarilla. Si se usa bien, aunque hayan estado con un contagiado no se considera contacto estrecho por lo tanto no tendrían que confinarse. Es distinto si es un aula de pequeños aquí todos serían sospechosos porque no llevan mascarilla.