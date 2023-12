La nueva campaña de la DGT para estas navidades se centra en Papá Noel: "Llegar tarde es mejor que no llegar"

"Llegar tarde es mejor que no llegar", así es el nuevo 'slogan' de la nueva campaña divulgativa de la DGT para estas navidades. En su tradicional campaña para estas fechas, la Dirección General de Tráfico nos recuerda que, por muy importante que sea el desplazamiento (y el de Papá Noel lo es), lo importante es llegar, aunque sea tarde.

Como todos los años, la DGT lanza su tradicional campaña de concienciación de cara a los desplazamientos en carreteras por estas fechas tan especiales. Se esperan millones de desplazamientos en España para las próximas semanas para pasar este tiempo en familia y amigos. Tráfico recuerda la importancia de la prudencia al volante.

Este 2023 la campaña se centra en el viaje de Papá Noel desde su residencia en Laponia hasta la casa de todos los niños que esperan su gran visita llena de regalos e ilusión. Sin embargo, no llega a su hora y se retrasa. No acude como cada Nochebuena a los hogares. Pero al final, con horas de retraso, Papá Noel acaba llegando a los hogares de todos los niños y niñas dando una lección importante: "Llegar tarde es mejor que no llegar, también en Navidad".

Desde la DGT vuelve a recordar la importancia del cumplimiento de las normas de tráfico. Responder una llamada mientras se va conduciendo, mirar un WhatsApp, tomar una copa o pisar el acelerador más de lo que está permitido son sólo algunos hechos que pueden truncar el reencuentro de muchas familias, informan desde el Ministerio del Interior.

El puente de diciembre deja 14 muertos en accidentes

El puente de la Constitución y la Inmaculada dejó 14 muertos en accidentes de tráfico, según la DGT. Las muertes se produjeron en 13 accidentes ocurridos desde las 15:00 horas del martes 5 de diciembre hasta las 20:00 horas de domingo 10 de diciembre. Además, otras 10 personas resultaron heridas. La jornada más trágica fue el miércoles, con siete víctimas mortales.

La vuelta de los conductores que han disfrutado del puente provocó retenciones en numerosos puntos, sobre todo en los accesos a la Comunidad de Madrid, Toledo y Valencia. La niebla y los accidentes también contribuyeron a ello.