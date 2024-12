Noticias de hoy, sábado 28 de diciembre de 2024

La última hora sobre la segunda fase de la operación salida de Navidad, la crítica de Bernabé a Mazón, o el rescate de la niña que lleva seis días atrapada en un pozo, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, sábado 28 de diciembre de 2024.

Segunda fase de la operación salida de Navidad

La Dirección General de Tráfico (DGT) activó el pasado viernes 27 de diciembre, a partir de las 15:00 horas, la segunda fase de la operación salida de Navidad 2024. Esta medida se extenderá hasta la medianoche del miércoles 1 de enero de 2025.

Este operativo especial tiene como objetivo gestionar los 6.420.000 desplazamientos previstos a nivel nacional, con un significativo volumen de tráfico en la Comunidad de Madrid, que concentrará 1.346.000 de desplazamientos.

Bernabé exige explicaciones a Mazón y critica a Feijóo por defenderle

Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha recalcado que el president todavía no ha explicado "por qué no estaba donde tenía que estar, por qué no respondía cuando tenía que responder y por qué no se tomaron las decisiones cuando se tenían que tomar".

"El señor Mazónno estaba. Él sabrá después de sus variopintas versiones cuál es la que nos va a ofrecer y con cuál nos tenemos que quedar", ha aseverado la delegada.

A su vez, ha lamentado la defensa por parte de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, a la gestión de la dana realizada por el Mazón.

Continúa el rescate de Chetna

Continúa el angustioso rescate a contrarreloj de Chetna, la pequeña de tres años y medio que lleva 6 días atrapada en un pozo, sin poder comer ni beber nada.

Mohammad Imran, jefe de departamento de Sarund, ha informado que hoy se hará "un túnel horizontal a través del cual los expertos llegarán hasta la niña".

A su vez, el oficial jefe de la comisaría (SHO, por sus siglas en inglés) ha comunicado que "es probable que la operación de rescate concluya hoy".

