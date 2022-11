Noa Ruiz, la farmacéutica ourensana que no vende ni da consejos, ¡los canta!

Cuántas veces, en caso de duda, cuando nos sentimos mal, acudimos a nuestro farmacéutico en busca de consejo y recomendación. Pues en esta farmacia de Ribadavia, en Ourense, no solo los dan… ¡hasta los cantan!

"Con música las cosas se nos quedan mejor", asegura Noa Ruiz. Ella está al frente de la farmacia Lameiras. Es el revelo generacional a su madre, que lleva ya 50 años de actividad. Y precisamente por eso, esta joven farmacéutica ha puesto en marcha una revolución digital para su establecimiento al que ha sumado este original proyecto de "canta consejos" con el que ya ha ganado un premio nacional.

"La idea era acercar la farmacia y nuestros conocimientos a la gente más joven", dice Noa. "Empecé con Facebook y de ahí di el salto a Instagram y, recientemente, a TikTok. Lo que hago, básicamente, es unir mis dos pasiones: el amor a la música que he heredado de mi padre y mi profesión".

Noa utiliza canciones conocidas, que son tendencia, y crea letras adaptadas en las que explica cómo limpiar la piel correctamente, cómo tratar alguna afección o la necesidad de usar protección solar durante todo el año. Una idea que le ha valido el reconocimiento del grupo Unnefar, del que forma parte la cooperativa gallega de farmacéuticos. "Convocaron los premios Unnico, un concurso con tres categorías. Me presenté a la de digitalización del negocio con mi propuesta de canta consejos a través de redes sociales y, curiosamente, gané", cuenta Noa todavía sorprendida.

Sin embargo, asegura que el premio es anecdótico. Su verdadero propósito es mostrar a la gente, especialmente a los más jóvenes, que venir a la farmacia no tiene que ser un acto serio o aburrido. "Aquí ponemos la simpatía". Y los clientes lo agradecen y aplauden.

"Yo he compartido el perfil de la farmacia con mi hijo de 15 años porque me parece una forma súper original de aprender", dice Patricia. Algunos, como Juan, incluso, aseguran que "cuando te atienden así, casi no hacen falta los medicamentos".