Un niño de Barcelona se convierte, por casualidad, en la imagen oficial de un sello de Noruega

Hermes y Carolina viajaban junto a sus hijos Nil y Noor a bordo de su autocaravana por Noruega. Estaban de vacaciones y en el trayecto vieron un paisaje idílico. De hecho, cuentan que los prados estaban llenos de cabras, que "eran muy bonitas, tenían los ojos azules, nos llamó la atención". Así que, como cualquier viajero, decidieron parar y hacer fotos. "Dije '¡Uy, qué sitio tan bonito! Nil colócate ahí que te hago una foto'", relata su madre, Carolina.

Ella, que asegura que no es muy activa en redes sociales, afirma que sí que suele seguir los 'hashtags' cuando viaja: "Es una forma de descubrir sitios preciosos para hacer fotos", y añade: "Yo vi que #Norwaymemories2022 en Instagram tenía instantáneas preciosas, así que puse esa nomenclatura". Hasta aquí todo normal.

Lo que no sabía era que estaba participando en un concurso. "Ese 'hashtag' era de un concurso organizado por la oficina de turismo de Noruega y la oficina de Correos".

Pero su sorpresa fue mayúscula cuando el pequeño Nil, de 9 años, se convertía en la imagen oficial de los sellos del país escandinavo. "Sentí alegría y felicidad", cuenta Nil a Antena 3 Noticias. Su padre, Hermes Maragall, orgulloso, dice que "de repente ver a tu hijo en un sello y que va a viajar por todo el mundo es realmente una sensación única".

De hecho, de las 13.000 fotografías que se presentaron, la suya fue una de las 6 finalistas. "¡Quién me iba a decir a mí que esta foto iba a ser tan importante!", explica Carolina emocionada.

Sin embargo, al principio, cuando les llamaron para notificárselo no se lo creían, ya que no eran conscientes de haber participado en ningún certamen: "Hay tantos timos y estafas que no le dábamos credibilidad".

Pero después de varios intentos les pidieron el correo electrónico y, al enviarles toda la documentación certificada, la familia se percató de que era cierto. "Muy ilusionados. Que tu hijo forme parte de la historia de un país es emocionante y es algo único", relata la madre.

Ahora, esta familia que reside en Ribes de Freser (Girona) quiere volver a la misma zona. "Nos hace ilusión ver a nuestro hijo en los carteles de turismo y en los sellos. ¡A ver si alguien lo reconoce!", confiesan los padres entre risas. Pero también aseguran que era imposible no enamorarse del paisaje idílico de la foto.