El naufragio de una neumática cerca de Lanzarote deja 4 fallecidos y al menos cinco desaparecidos

Canarias afronta una semana complicada en cuanto a inmigración. 4 personas han fallecido en el naufragio de una neumática a 70 millas de Lanzarote, en aguas bajo jurisdicción marroquí.

La embarcación precaria habría partido este martes desde Tan Tan y se encontraba a unos 137 kilómetros al nordeste de Arrecife (Lanzarote). Según los testimonios de los supervivientes, en la embarcación viajaban 55 personas y un helicóptero de Salvamento Marítimo rescataba este miércoles por la tarde un cuerpo sin vida y a un superviviente.

Hasta la capital lanzaroteña llevaron al superviviente y al cadáver y el helicóptero, tras repostar, volvía a la zona del naufragio para continuar sus tareas a las que se sumaron otra aeronave desde Tenerife, la Guardamar Urania y un avión de Sasemar.

Actividad frenética de rescates

A las 22:20 de la noche la Guardamar lograba rescatar con vida a otras 45 personas entre ellas un niño, y otros 3 cadáveres. Hasta entonces unas 20 o 25 personas permanecieron aferradas a los restos de la embarcación, que estaba parcialmente a flote. En total, 46 supervivientes, 4 fallecidos y al menos 5 desaparecidos.

Además, llegaban a Lanzarote otras 3 embarcaciones más con 59, 64 y 59 personas a bordo sumando un total de casi 230 personas.

Este jueves la actividad frenética de rescates continuaba desde la medianoche. Y a media mañana ya habían sido rescatadas 3 embarcaciones neumáticas más con 60, 64 y 55 personas a bordo.

Y un cayuco rescatado cerca de Arguineguín en Gran Canaria con 106 personas a bordo, eleva la cifra a un total de más de 500 personas rescatadas en Canarias en 2 días.

Los centros siguen saturados

“Son islas no capitalinas y los recursos que tenemos son los que son. Estamos planificando una nueva ampliación del muelle de Lanzarote”, explica Jose Antonio Rodríguez Verona, Portavoz de Cruz Roja en Canarias.

Fernando Clavijo, Presidente del Gobierno de Canarias afirmaba esta mañana que “Desgraciadamente llueve sobre mojado, ocurre lo que llevamos advirtiendo. Desgraciadamente, 30 años después estamos peor que nunca”. Y añadía: “¿La solución es que sigan en Canarias y que sigan hacinados? ¿Cuál es la solución?”.

Miguel Angel Diaz, presidente Nuevo Futuro, una de las entidades que trabaja con menores, dice que los centros aquí están saturados, que no tienen más espacio, ni encuentran personal: “Estamos saturados no, lo siguiente que es no saber como responder que es lo peligroso”.

Saben que salen de África muchas más pateras de las que llegan ya que desde allí llaman preguntando si han llegado sus familias.

“Tenemos asociaciones que trabajan en África y les llega esa información, tratamos de evitar que salgan pero siguen haciéndolo”, explica.

La ruta atlántica, consolidada como una de las más peligrosas del mundo, continúa cobrándose la vida de que los que lo arriesgan todo para llegar a nuestro país.

