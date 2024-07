Música, recreación histórica y sabor a mar: ¿Qué hacer en Galicia este fin de semana?

Que al verano le está costando arrancar en Galicia, es un hecho. Pero un hecho que para muchos, es una bendición. Cada vez son más los que huyen del calor extremo y buscan pasar unos días de relax al fresco entre buena comida y mejores vistas. Y ojo porque alternativas para disfrutar las hay y muchas.

Este fin de semana la localidad coruñesa de Ortigueira se convierte en el epicentro del mundo celta y celebra un festival que está declarado de Interés Turístico Internacional y que llega a reunir a unos cien mil asistentes. Desde los amantes de este tipo de música, hasta los curiosos que se animan a "echar un ojo". Pasando por el público familiar que cada vez hace que haya más niños entre los participantes.

La programación combina las actuaciones de grupos consolidados como Capercaillie, con nuevas formaciones como Fillas de Cassandra. En total son 21 bandas sobre el escenario pero en pocos eventos se vive la música en la calle con tanta fuerza, por lo que la improvisación llenará los rincones de la villa durante todo el fin de semana.

Cita gastronómica: Fiesta del pulpo de Mugardos

De la tradición celta a la tradición del color y el espectáculo. Para los amantes de los carnavales la cita este sábado está en Vilaboa, Pontevedra. El único momento en el que se podrá disfrutar, a la vez, de carnavales tradicionales llegados de distintos puntos de España y Portugal. Es el VI Encuentro de Carnavales de Cobres, con presencia de grupos de procedentes de Ourense, Pontevedra, Lugo, A Coruña, Zamora, Cantabria, León y Portugal. Por supuesto engalanados con sus trajes tradicionales para la ocasión.

Y no hay fin de semana en Galicia que pase sin fiesta gastronómica. En este caso, cita ineludible en Mugardos, A Coruña. Especialmente para los que no hayan probado el pulpo a la mugardesa. No hay manera mala de preparar este producto, eso lo sabemos, pero este tipo de preparación no deja indiferente a nadie.

Con cebolla, pimentón y, por supuesto, acompañado de cachelos. Un espectáculo para el paladar que se repartirá en la carpa instalada en la Plaza de la Constitución a lo largo de la jornada del sábado.

Recreación histórica en Ribadeo con la Fiesta Indiana

Para los que estén por el sur de la comunidad también hay alternativa. El Vigo SeaFest ofrece no solo gastronomía, también conciertos, talleres infantiles, deportes y actividades para todos los públicos en una jornada que se prevee despejada por las Rías Baixas. Calamar, merluza, bacalao, pez espada, rape, raya y sardina son las especies escogidas por el Vigo SeaFest como protagonistas de esta edición. Manjares para disfrutar sin remordimientos. Calidad garantizada.

Para el que prefiera una opción más "histórica", también hay posibilidades. Ribadeo, viaja al pasado con su tradicional Fiesta Indiana. Si deciden dar una vuelta por esta localidad lucense no se extrañen cuando se encuentren a vecinos y visitantes con sus mejores galas recreando el ambiente creado en la villa con el regreso de los emigrantes que volvieron de América enriquecidos.

Opciones para todos los gustos en un fin de semana de temperaturas suaves que invitan además a pasear y disfrutar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.