Multas de hasta 30.000 euros: estos son los objetos que la DGT prohíbe que lleves en el coche

Todos solemos llevar en el coche objetos por si los necesitamos en algún momento. Desde una chaqueta, una botella de agua o unas gafas de sol. Sin embargo, debemos saber que algunos objetos están prohibidos y nos pueden acarrear multas de hasta 30.000 euros.

En un control de tráfico, la Guardia Civil suele comprobar si llevamos encima el carné de conducir o no. Suelen realizar una prueba de alcoholemia o drogas. Sin embargo, también pueden. Comprobar que no llevamos en nuestro vehículo ningún objeto prohibido Que pueda poner en riesgo la seguridad vial y del resto de los conductores.

Estos son los principales objetos que están prohibidos:

Objetos sueltos que puedan salir despedidos como botellas, herramientas, mochilas, dispositivos electrónicos, etc., si no están bien asegurados, ya que pueden causar daños graves en un accidente, incluso a baja velocidad.

Detector de radares . No está permitido y podemos enfrentarnos a multas de hasta 500 € y pérdida de 3 puntos.

Objetos que impidan la visibilidad del conductor como muñecos grandes, peluches, adornos en el salpicadero, pegatinas mal colocadas, etc.

Pantallas visibles para el conductor, salvo las del sistema de navegación. Ver una película o contenido mientras se conduce está prohibido.

Animales sin sujeción adecuada. No se pueden llevar sueltos. Tienen que ir con arnés o en transportín, bien fijado.

Carga mal colocada o que sobresalga como icicletas, esquís, maletas en baca, etc. deben ir bien sujetas y señalizadas si sobresalen.

Sustancias peligrosas sin autorización como productos inflamables, explosivos o químicos que requieren transporte especial.

¿Puedo llevar una navaja o un arma en el coche?

La respuesta es clara: no se pueden llevar armas de fuego en el coche sin la debida licencia y justificación. Aunque el conductor sea titular de una licencia válida, el transporte del arma debe cumplir con varias condiciones:

El arma debe ir descargada, separada de la munición y guardada en su estuche. NDebe haber una justificación clara del trayecto (por ejemplo, acudir a un campo de tiro o actividad cinegética).

Portar un arma sin cumplir estos requisitos puede constituir un delito penal, con penas que incluyen multas elevadas o incluso prisión.

Las navajas pequeñas (con hoja inferior a 11 cm) no están prohibidas, pero su transporte puede ser sancionado si no hay una razón justificada. No sirve como excusa el simple hecho de tenerla “por si acaso”.

En cambio, las navajas automáticas, mariposa, de muelle, cuchillos de combate o similares están prohibidas, salvo situaciones excepcionales reguladas por la ley.

Según la Ley de Seguridad Ciudadana, llevar este tipo de objetos en lugares públicos o vehículos sin causa justificada puede conllevar multas que oscilan entre los 300 y los 30.000 euros.

¿Cuándo es legal llevar una navaja en el coche?

El objeto debe ser una herramienta de uso legítimo (por ejemplo, navaja multiusos, cuchillo de cocina si vas de camping, herramienta de trabajo). Debe ir guardado en el maletero, no al alcance del conductor o pasajeros. En caso de control policial, es recomendable poder explicar el motivo de su transporte.

