En la localidad de Carballo, A Coruña, no dan crédito. La Guardia Civil del municipio ha detenido a una mujer de unos 28 años, vecina de la zona desde hace unos meses, que se hacía pasar por médica e incluso firmaba recetas de la Seguridad Social. Por ello se le imputa un posible delito de intrusismo profesional y otro contra la Salud Pública.

Tal y como explica Alberto Rodríguez, cabo primero y jefe del Área de Investigación de la Guardia Civil, “la investigación se inició a raíz de una denuncia por la titular de una farmacia de la localidad, comunicando que había recibido el aviso de una compañera de otra botica de la posible existencia de esta persona y que prescribía medicamentos”.

Tras proceder a la revisión de las recetas que había recepcionado, había localizado entre ellas una emitida por la supuesta doctora. Fruto de la investigación activada, se pudo averiguar que la receta era oficial y correspondía al Servizo Galego de Saúde, además de pertenecer a un talonario que había sido entregado por un área sanitaria.

Por su parte, el Colegio de Médicos informó a la Guardia Civil de que la ahora detenida se encontraba inhabilitada para ejercer la profesión de médico por falsedad documental. La supuesta doctora había falsificado el certificado de finalización de estudios y pagos de los derechos del título, además de ejercer como médica en una residencia de la tercera edad en Outeiro de Rei, en la provincia de Lugo, careciendo de la correspondiente acreditación.

Mientras no se detectaron las irregularidades existentes en la tramitación de su solicitud, obtuvo un número de colegiada y un talonario de recetas.

Entre algunas farmacias de la zona, esta detención, ha provocado una gran sorpresa. Es el caso de Dolores Fernández, gerente de una botica de la zona: "Me ha dado mucha pena cuando me enteré del caso. He llegado a tratar con ella ya que una vez vino a mi farmacia y se presentó como médica internista. No me pensaba que me estaba mintiendo ya que parecía una buena persona".