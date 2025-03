Muere un menor de 17 años atropellado por un coche mientras circulaba en patinete en Valencia

Un trágico accidente ocurrido en la noche del miércoles en Valencia se ha saldado con la muerte de un menor de 17 años de edad que se encontraba circulando en patinete. El siniestro tuvo lugar en el cruce del puente de la Peineta con el paseo de la Alameda, cuando un vehículo impacto contra el menor.

El centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió el aviso y movilizó de inmediato una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU). Al llegar al lugar, los sanitarios iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, además de otros procedimientos de estabilización. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, no pudieron salvar su vida y confirmaron su fallecimiento en el lugar del accidente.

Investigación abierta

Agentes de la Policía Local de Valencia se desplazaron hasta la zona y cortaron el tráfico en el cruce mientras se desarrollaban las labores de emergencia. La Unidad de Tráfico abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. El conductor del vehículo fue sometido a un test de alcoholemia y un análisis salival de drogas, en el que dio positivo en dos sustancias estupefacientes.

No obstante, los agentes no pudieron determinar que estuviera conduciendo bajo sus efectos, ya que no mostraba síntomas evidentes de alteración ni falta de coordinación.

El impacto se produjo poco después de las diez de la noche. Tras el suceso, el conductor fue trasladado a las dependencias de la Policía Local en la avenida del Cid para la toma de declaraciones y la instrucción del atestado.

