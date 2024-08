Muere una anciana de 90 años tras ser apuñalada en una pelea familiar en Puente Tocinos (Murcia)

Una anciana de 90 años ha muerto apuñalada en una pelea familiar en la localidad murciana de Puente Tocinos. Así lo ha informado el 112 de la Región de Murcia. El presunto agresor de 50 años huyó tras herir a la anciana con un arma blanca, aunque horas después fue detenido por la Policía.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y Nacional para investigar lo ocurrido mientras los sanitarios lo único que pudieron hacer fue certificar la muerte de la mujer. Asimismo, fueron atendidos un hombre de 31 años y una mujer de 24 por ataques de ansiedad.

Según avanza 'La Opinión de Murcia', la mujer de 90 años trató de impedir que acuchillasen a su nieto. Todo ocurrió en la tarde del jueves. Tal y como señala el citado medio, el presunto agresor y su sobrino comenzaron una pelea. El más joven de los dos acudió a refugiarse a casa de su abuela, donde también pretendía entrar, muy agresivo, el tío. La nonagenaria trató de impedirlo y fue entonces cuando el presunto agresor le propinó una puñalada en el cuello y huyó.

Apuñalado en Madrid

Un joven ha sido apuñalado en un parque de Ciudad Lineal, en Madrid. La víctima ha resultado herida de gravedad por la agresión con arma blanca en cabeza, piernas y en el brazo derecho. Los servicios de Emergencias lo han atendido, intubado y trasladado al hospital. Las autoridades investigan la agresión para esclarecer los hechos.

El mensaje del padre de Lamine Yamal tras ser apuñalado

Dos días después de ser apuñalado, Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, ha hablado por primera vez. Lo ha hecho en el programa del 'Chiringuito de Jugones' , donde ha confirmado que ya está fuera de la UCI y se encuentra mejor. "Me veía entre la vida y la muerte", ha dicho y ha afirmado también que "claro que tuve miedo, como cualquier ser humano". Nasraoui confía en la Justicia y que hará su trabajo para 'castigar' a aquellos que llevaron a cabo el suceso. Cuatro personas ya han sido detenidas.

El padre del jugador del F.C. Barcelona continúa en el hospital, aunque ya en planta y fuera de peligro. Espera que a lo largo del día de este viernes abandone el hospital. "Me acaban de subir a la planta y estoy un poco mejor. Hay que estar más tranquilos por el bien de todos, el mío y por el bien de mi familia, tengo que estar más tranquilo, porque no me queda otra", añadía.

