Muere 'Alma', la perra a la que disparó un cazador en Chantada

La asociación Ayuda Alimentaria Animalista ha comunicado a través de sus redes sociales que los profesionales que estaban tratando a 'Alma' no han podido hacer nada más por salvarla y ha muerto a primera hora de la tarde.

Un cazador, dueño de la perra, la disparó y golpeó brutalmente y tuvo que ser tratada de urgencia por una herida de bala y múltiples traumatismos. Un conductor grabó lo ocurrido y lo difundió en las redes sociales tras percatarse de la escena después de escuchar el sonido de un disparo.

Según la asociación Ayuda Alimentaria Anaimalista, que compartió la información,el hombre le dijo a la persona que grabó el vídeo que "era cazador y puede pegar tiros a quien le sale de los cojones".

El vídeo compartido en redes sociales generó la indignación de los internautas y de otras entidades animalistas.

La perra había tenido cachorros hace poco, por lo que desde Ayuda Alimentaria prometen que "tendrán una vida totalmente distinta a la de su madre, conociendo el cariño y no el sufrimiento, el calor de una familia y no el dolor de la calle, la saciedad y no la hambruna".

La Asociación Ayuda Alimentaria Animalista ha organizado una manifestación el jueves en Lugo en contra del cazador de Chantada para pedir que se endurezcan las leyes contra el maltrato.