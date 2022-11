Moya, en Gran Canaria, homenajea a sus difuntos con un concierto en el cementerio y 3.000 velas

El tradicional silencio del camposanto de Moya, en Gran Canaria, ha dejado paso a las notas musicales del violín, el violonchelo, el clarinete y la flauta del cuarteto Arsis, acompañados por la voz de Marieme Abdoulaye.

Este singular concierto, organizado en el municipio por cuarto año consecutivo, nació en 2019 con la intención de sacar la actividad cultural de los espacios convencionales, como el teatro o la Casa de la Cultura.

En un primer momento la idea resultó arriesgada para algunos vecinos. "A los más mayores les costaba asimilar que pudiera romperse el silencio del camposanto interpretando allí, sobre un escenario y a escasos metros de los nichos, temas como 'Killing Me Softly with His Song' (de Charles Fox y Norman Gimbel) o 'Quizás, quizás, quizás' (de Osvaldo Farrés); ahora esos mismos vecinos no faltan a la cita, que no deja de ser un homenaje a todos los que han ayudado a construir la historia de Moya y ahora descansan en este recinto", nos relata un vecino.

Para la ocasión el ayuntamiento decora el cementerio con centros florales, velas y una iluminación prominentemente verde que rodea el escenario y que invita al relax de los asistentes mientras se disfruta de la música, nos cuenta Octavio Suárez, concejal de Cultura.

Este año, como novedad, se han encendido 3.000 velas para sorprender, a su salida, a los 250 asistentes al concierto. El camposanto ubicado en el mismo casco de Moya alberga unos 2.000 nichos.

Durante la pandemia y el mes en el que no se podía acceder al cementerio, fue el propio Ayuntamiento el que se encargó de limpiar las lápidas y poner flores a los difuntos. Se da la circunstancia que el alcalde de Moya, Raúl Afonso, es también el concejal de cementerios de la Villa.