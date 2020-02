La mortalidad en España municipio a municipio: en el sur hay más muertes que en el norte

Un estudio liderado por un grupo de investigación de epidemiólogos pertenecientes a la Generalitat Valenciana han publico un mapa en el que a través del análisis de casi 10 millones de fallecimientos producidos entre 1989 y 2014 se han sacado resultados tan sorprendentes como que, por razones socioeconómicas, existe más mortalidad en el sur de España que en el norte.

El proyecto ha sido liderado por Miguel Ángel Martínez Beneito, se ha analizado hasta 74 causas de mortalidad. Y en cuanto a esa diferencia de mortalidad, un buen ejemplo es fijarse en las muertes por diabetes. Según este estudio, las provincias de Andalucía o la región de Canarias es la que más riesgo tienen de padecerla por la cantidad de establecimientos de comida basura que tienen. En el caso de Canarias es todavía peor porque es la comunidad que más población obesa tiene. Esto se debería a que la situación socio económica de las personas que habitan en estas regiones es peor lo que les obliga, en cierto modo, a acudir antes a esta comida que poder llevar una dieta saludable para su salud.

No obstante esto también se puede observar dentro provincias concretas. En el caso de Madrid, por ejemplo, un hombre residente en el barrio de Salamanca, en el que la renta per capita es muy elevada, tiene cuatro años más de esperanza de vida que el mismo hombre de la misma edad que viva en Vallecas, tradicionalmente considerado como un barrio obrero. Con lo cual, la salud no se entiende tan solo como algo específico del individuo si no que también depende del lugar de residencia.

Otro caso bien ilustrativo lo podemos ver en Extremadura. En esta comunidad autónoma, el 25,6 % de la población es fumadora y, a su vez, el 90 % de los pueblos con más casos de tumores de tráquea, bronquios y pulmón se dan en Badajoz o Cáceres. Cierto es que la información habla todo el rato de riesgos relativos, no absolutos ya que el riesgo de fallecer por una enfermedad inusual puede ser cuatro veces mayor en un pueblo que en otro y seguir siendo un riesgo bajo. Más datos curiosos se dan en las zonas próximas a regiones mineras donde las enfermedades respiratorias son más frecuentes así como los casos de cirrosis y suicidios. Son típicos en la cuenca minera asturiana, pero también y a pesar de la distancia, en zonas de Jaén y el Bierzo (León).

Finalmente, los municipios con mil habitantes tienen más esperanza de vida que las zonas urbanas. Aunque la excepción a este resultado son Madrid y Barcelona, grandes urbes españolas que cuentan con importantes infraestructuras sanitarias. Sin embargo, también es cierto que en el caso de la capital madrileña hay un mayor riesgo de fallecer a causa de neumonía. El porcentaje es un 43 % superior al de la media nacional.