El Monasterio de El Escorial hace su propia 'voz kids' para formar el coro

Uno de los mejores coros de voces blancas está en España, es la escolanía del Monaterio de El Escorial y está buscando niños a los que le guste cantar. Han organizado una especie de 'voz kids' para buscar voces y ofrecen también una beca para cubrir toda la educación en ese centro

El coro de la escolanía del Monasterio de El Escorial necesita urgentemente voces. Pedro Alberto Sánchez, de la Escolanía de El Escorial, explica que con la pandemia de coronavirus "se ha hecho todavía más difícil conseguir voces para el año que viene" y asegura que "sin niños no tenemos coro".

Cuando los niños crecen y le cambia la voz, tienen que abandonar el coro "ya me cambió la voz completamente y ya me pusieron en la voz de tenor", afirma otro joven. "Me gusta cantar porque me siento como más feliz", asegura uno de los niños coristas.

Pedro Alberto Sánchez explica que hay 33 niños y "necesitaríamos casi el doble". Este año, con el objetivo de conseguir nuevas voces, están realizando un concurso 'virtual', "les pedimos a las familias que nos envíen videos de cómo canta su hijo".

Requisitos para entrar al coro

Sánchez, el director de la Escolanía de El Escorial, ha explicado cuáles son los requisitos que deben tener los niños para acceder al coro.

El principal y único objetivo es que a esos niños les guste cantar de verdad. No es necesario que tengan formación ni conocimiento previo de música porque allí se encargarán de su formación.