El momento en el que escapan los 28 migrantes del avión en El Prat: "Estoy flipando, te lo juro"

Trabajadores del aeropuerto de El Prat, en Barcelona, se han quedado atónitos con lo ocurrido en las últimas horas. Una pasajera del vuelo Casablanca-Estambul comunicó a la tripulación que había comenzado a estar de parto. Sobre las 04:30 se pidió aterrizar de emergencia en el aeropuerto. Cuando la aeronave aterrizó, 28 migrantes huyeron y saltaron corriendo a la pista. Los agentes interceptaron a 14 personas, las restantes siguen en búsqueda. Trabajadores del aeropuerto no daban crédito de lo que estaban presenciando, uno se pone a grabar el inédito momento.

En las imágenes captadas de la huida, se puede ver cómo los migrantes corren por en medio de la pista entre los aviones. "Puedo ver a seis pakistanís corriendo por en medio de la pista y uno acaba de salir", decía el hombre que grababa la escena. "Se me acaba de meter uno en la caja de cabina", decía perplejo.

Compañeros del trabajador le preguntan si va en serio, a lo que responde: "Chaval, es en serio. Que lo estoy grabando desde arriba. Estoy flipando, estoy flipando, te lo juro". Cuando acudieron a la pista dos patrullas de la Guardia Civil, una de la Policía Nacional y los servicios médicos para atender la emergencia, el grupo escapó.

Detenida la mujer que presuntamente se puso de parto

La mujer que dijo estar de parto fue trasladada al hospital Sant Joan de Déu. No obstante, los sanitarios no vieron indicios de parto, dieron de alta a la mujer y acabó arrestada por un delito de desórdenes públicos por presuntamente fingir el parto. Las autoridades buscan a los otros 14 pasajeros que han bajado del avión pero que la policía no ha interceptado en la pista.