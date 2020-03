Un modelo matemático demuestra que los primeros 'contagiados invisibles' aceleraron la explosión del coronavirus

Los primeros contagiados leves que no fueron detectados se convirtieron sin saberlo en los transmisores invisibles de la epidemia. Según ha publicado la revista 'Science'

algunos de los matemáticos e informáticos más brillantes del mundo han recreado el ritmo de propagación del coronavirus. Son científicos de la Universidad de Columbia en EE.UU., del Imperial College de Londres, de las Universidades de Tsinghua, de Pekín, de Hong Kong y de California.

Mediante ese modelo matemático han logrado simular las dinámicas espacio-temporales de los contagios en 375 ciudades chinas. Para conseguirlo han dividido los casos de coronavirus en dos tipos, los enfermos con síntomas graves y los de personas infectadas que aún no se habían detectado.

El 86 % de los contagios no se documentó antes de la cuarentena impuesta a Wuhan.

Los investigadores decidieron entonces fijarse en los desplazamientos diarios de una ciudad china a otra y tuvieron en cuenta un factor multiplicador, el día de la fiesta de la primavera donde los ciudadanos chinos se suelen trasladar para festejar la fecha con sus seres queridos.

Para hacer sus estimaciones tuvieron en cuenta los datos sobre traslados en China en 2018 durante esa festividad (del 1 de febrero al 12 de marzo de 2018) del Tencent, un conglomerado trasnacional chino que ofrece servicios de inteligencia artificial y tecnología relacionada con internet, y los compararon con las estadísticas oficiales.

Luego cruzaron esos datos con los de las infecciones en 2020. La conclusión fue demoledora: una gran proporción de infecciones por COVID-19 no se había detectado antes de que las autoridades chinas aplicaran restricciones a los viajes. El 86 % de los contagios no se había documentado antes de la cuarentena impuesta a Wuhan, el foco original del brote.

Es decir que por individuo, esas infecciones no detectadas fueron un 52% tan contagiosas que las documentadas, y fueron el origen de dos tercios de los contagios declarados.

Las medidas y la concienciación de los ciudadanos han reducido la tasa de expansión especialmente tras las restricciones a los viajes

Los investigadores han establecido que los esfuerzos de los Gobiernos y la concienciación de los ciudadanos han reducido la tasa de expansión del virus en China, especialmente tras las restricciones a los viajes y las medidas de control, que han ralentizado la propagación."La explosión de los casos de COVID-19 fue motivada en gran medida por individuos con ningún síntoma o con síntomas leves o limitados, que no fueron detectados", indicó

Uno de los autores del estudio, Jeffrey Shaman, de la Escuela Mailman de la Universidad de Columbia asegura que "dependiendo de su carácter contagioso y los números, los casos no detectados pueden exponer a una mayor proporción de la población al virus de lo que ocurriría de otra manera " y aclara que "estos individuos infectados no detectados fueron numerosos y contagiosos", y advierte de que "estas transmisiones invisibles continuarán presentando un gran desafío para evitar que el brote siga".

La OMS aún no tiene cálculos del final de la propagación pero es optimista

Los científicos destacaron que, pese a la reducción de la fuerza de la infección por el aumento de la concienciación, las medidas de protección personales y las restricciones a los viajes, aún no está claro si esta disminución será suficiente para detener su expansión.

Desde la OMS la directora de Salud Pública María Neira ha dicho en Espejo Público que no pueden aún aventurarse a decir cuándo terminará la propagación "trabajamos con modelos matemáticos, estadísticos y epidemiológicos pero no me atrevo a hacer predicciones, por naturaleza tendemos a ser positivos y ver un final a todo esto".