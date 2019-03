Miles de personas se manifiestan en toda España contra los atentados de París y la guerra en Siria

Los firmantes del manifiesto 'No en nuestro nombre' contra la guerra en Siria, apoyado en una semana por 34.000 personas, han desarrollado diversas concentraciones en ciudades españolas en las que han participado miles de ciudadanos y alcaldes como Ada Colau (Barcelona) o Joan Ribó (Valencia).

Unas mil personas se han concentrado frente al Museo Reina Sofía de Madrid en apoyo del citado manifiesto en una de las concentraciones que han celebrado sus firmantes a lo largo de la mañana en distintas ciudades españolas.

"Si la respuesta a la barbarie pasa por suspender derechos, recortar libertades y encerrarnos en casa, la victoria del terrorismo será total. Si al dolor por las víctimas inocentes se responde provocando más dolor a otras también inocentes, la espiral será imparable", dice el manifiesto 'No en nuestro nombre'.

Lo apoyan regidores municipales como los citados y también la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el actor y humorista Chechu Monzón 'Wyoming' o los actores Pilar Bardem y Alberto San Juan. A ellos se suman personas como Pilar Manjón - Presidenta Asociación 11-M Afectados del Terrorismo y diversos colectivos, entre ellos algunos vinculados a IU y Podemos. "El martes generamos un comunicado que apunta cómo la solución a los atentados de París no puede ser la guerra contra el terrorismo", ha declarado Alberto San Juan, que ha encabezado junto al alcalde de Cádiz, José María González Santos, 'Kichi' y el concejal de Madrid, Mauricio Valiente, la concentración frente al Reina Sofía.

San Juan ha defendido la iniciativa como un impulso ciudadano hacia la dignidad de todos y también en contra de la militarización de España, un país, ha dicho también, cuya población es contraria a la guerra pero desde cuyo suelo partirán tropas para una eventual intervención. El actor se refería a bases militares estadounidenses en nuestro país como las de Rota y Morón.

"El peor error sería sobre-actuar en caliente", ha señalado por su parte Mauricio Valiente, concejal de Ahora Madrid, quien ha expresado su rechazo al terrorismo pero también a las bombas y la violencia como medio de combatirlo. "Son demasiadas las veces que en nuestro nombre se hacen cosas que no nos gustan", ha añadido el alcalde gaditano 'Kichi': "por eso decimos 'no en nuestro nombre', la guerra no es la solución".

Entre tanto, en A Coruña algo más de doscientas personas han protagonizado otra concentración en apoyo del mismo manifiesto, liderada por los alcaldes de Barcelona, Ada Colau; Santiago de Compostela, Martiño Noriega; Ferrol, Jorge Suárez; Valencia, Joan Ribó; y Zaragoza, Pedro Santisteve, además de representantes de Madrid, Oviedo, Pamplona y Cádiz.

El regidor de A CoFerruña Xulio reiro ha sido anfitrión en el foro 'Ciudades por el Bien Común', que ha reunido a los alcaldes citados, quienes a mediodía se han concentrado en la plaza de María Pita, ante la casa consistorial. Allí han gritado consignas como 'No a la guerra', 'Nunca máis' y 'No en nuestro nombre'.

Ferreiro ha explicado a los medios de comunicación que desean "apoyar el sentido común de la mayor parte de la población" que, "pese al dolor y la conmoción por los atentados de París", sabe que el problema "no se arregla con más violencia".

Por su parte Joan Ribó ha rechazado ante los medios de comunicación "los aires de guerra que se vuelven a percibir en Europa" y por eso ha querido "decir con mucha claridad 'no a la guerra'". "No arregla los problemas ni arregla el terrorismo, lo vimos en el pasado y no queremos repetir errores del pasado. Hay que abordar los mecanismos de financiación del terrorismo y los problemas que hay en Europa con los barrios marginales", ha subrayado.

Los firmantes del manifiesto han convocado concentraciones similares en el mediodía de hoy en ciudades como Cádiz, Sevilla, Zaragoza, Murcia, Vitoria, Tarragona, Valladolid, Mérida, Gijón, León, Zamora, Santa Cruz de Tenerife, A Coruña, Vigo, Cuenca o Torrelavega (Cantabria) y, para la tarde, están previstas en Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Burgos, Salamanca, Huesca y Córdoba.