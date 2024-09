Los miedos de empezar una nueva etapa: ¿Por qué no queremos sentirnos unos fracasados?

Septiembre parece ser el nuevo enero en esto de volver a empezar. Mientras que este último da comienzo a un nuevo año, el noveno mes hace lo mismo, pero en lo que educativamente respecta. Aunque también en lo laboral. Por eso para muchos, encauzar de nuevo la rutina, después de varios meses de parón, cuesta. Y más si esa vuelta trae consigo cambios o novedades.

Uno de las situaciones a las que más cuesta hacer frente es comenzar la carrera universitaria. Una nueva manera de estudiar y recibir la formación puede generarnos dudas. Algunas personas optan incluso por abandonar el curso en las primeras semanas porque realmente no es lo que esperaban.

Fernando Botella, CEO de Think&Action y experto en liderazgo, explica por qué nos cuestionamos, a la hora de empezar nuestros estudios universitarios, si hemos tomado una buena decisión o si realmente coincide con nuestra vocación. Para poder nosotros mismos respondernos, Botella da cinco claves:

Identificar claramente tus intereses: "piensa en tus hobbies, en esos pasatiempos, en lo que se te da bien, piensa realmente en identificar tus intereses".

. ¿Cuáles son las metas a largo plazo en mi vida?: "Esto es importante", saber, "¿cuál es mi propósito vital y mis metas a largo plazo?"

"Esto es importante", saber, "¿cuál es mi propósito vital y mis metas a largo plazo?" Investiga todos los datos de la carrera : "Todos los datos tienen que ver con qué asignaturas las componen, quiénes son los profesores, cómo es realmente el mercado laboral" cuando terminemos la carrera.

: "Todos los datos tienen que ver con qué asignaturas las componen, quiénes son los profesores, cómo es realmente el mercado laboral" cuando terminemos la carrera. ¿Es a esto a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida? ¿Daría el tiempo de mi vida a esto que estoy estudiando?

Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, nuestras decisiones están tomadas según opine nuestro círculo más cercano. Un hecho que el experto en liderazgo recuerda: "No dejes que sean tus familiares, amigos, las personas que forman tu entorno los que decidan por ti qué carrera tienes que estudiar". Nos recuerda que son los estudiantes quienes tienen que decidir y que solo debe depender de ellos.

Botella tiene claro también que lo más importante es que "si el futuro que tú ves desde dentro del aula no te emociona, es que estás en el presente equivocado". Asimismo, quiere también dar un mensaje de tranquilidad para aquellos que ahora mismo se encuentren en esta situación, para que no sientan que son los únicos a los que les pasa. "Ten en cuenta eso: es posible que a aquello a lo que te dediques en un futuro, no coincida o no sea aquello que has estudiado. Por cierto, como le pasa a más del 55% de todos los profesionales, trabajan en algo que no fue lo que estudiaron", asegura.

Equivocarse es crecimiento, no fracaso

María Padilla, psicóloga y fundadora de Capital Psicólogos, también hace hincapié en procesar los nuevos cambios con calma y afirma que "la clave está en enfocarnos en el proceso y no en la perfección". Tener un conocimiento previo de aquello que es nuevo para nosotros y a lo que le vamos a dedicar mucho tiempo, necesita "una buena planificación con objetivos pequeños y alcanzables".

Respecto a lo educativo, Padilla afirma que equivocarse a la hora de elegir puede suponer un fracaso, nos puede hacer sentir "como si hubiésemos cometido un error tremendo, pero no es así" y añade que "darse cuenta de que algo no es lo que esperábamos es un instinto de crecimiento, no de fracaso".

Fracasar es parte del aprendizaje

La palabra fracaso supone un peso muy grande para todos. Nadie quiere aceptar que la decisión que ha tomado no ha sido la correcta, y es por eso que el fracaso duele. Sin embargo, la psicóloga pide que no se vea "como algo negativo, sino como una oportunidad para mejorar". Por lo tanto, en vez de temerlo, debemos tratar de verlo "como un trampolín para el progreso".

¿Y si no hemos acertado en lo laboral?

Enfrentarse a un nuevo trabajo también da vértigo. Pero igual que ocurre con el inicio de una nueva etapa educativa, debemos ser conscientes de qué estamos realizando. Debemos estar preparados y afrontar el nuevo comienzo, como dice Padilla, como un trampolín.

Asimismo, no debemos por qué estancarnos en un sitio donde no nos sentimos cómodos. Si tenemos la oportunidad de llevar a cabo un cambio, será la mejor decisión que tomemos.

