Mercadona ha anunciado que no volverá a reponer en sus estanterías un exitoso producto que lanzó hace apenas un año. Se trata de las latas de salmón natural.

Preguntados a través de las redes sociales por decenas de usuarios, el supermercado valenciano ha respondido asegurando que hasta Navidad, aproximadamente finales del mes de diciembre, no repondrá las latas.

No es la primera vez que los clientes aprovechan las redes sociales para hacer llegar sus peticiones y consultas a Mercadona. Hace apenas unos días, el supermercado se pronunciaba sobre la ausencia de turrón de galleta salada. Muchos usuarios se quejaron por no encontrar el producto en los supermercados, y Mercadona confirmó su peor previsión: no volverá a venderlo este año.