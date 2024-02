Los menores migrantes llegados en cayuco aprenden español en los colegios canarios

Cinco mil niños y niñas que han salido de África esperando una nueva oportunidad de vida. El Gobierno de Canarias es quien tiene la tutela de estos menores, otorgándoles las protección y el bienestar como a cualquier otro niños en situación de riesgo o desamparo que hay en las islas.

La integración en la sociedad, la relación con otros niños es fundamental. Por eso, la mayoría están siendo escolarizados en colegios y centros de Educación Secundaria.

Hemos visitado uno de ellos, el IES Los Naranjeros, situado en el municipio de Tacoronte, en Tenerife. En este centro hay 16 menores migrantes que van a clase con el resto de compañeros. Han llegado de Senegal, Marruecos, Costa de Marfil y Gambia.

Aquí reciben todas las asignaturas como el reto de compañeros, pero sobre todo aprenden español para su mejor integración. El idioma es una barrera importante para su desarrollo. La mayoría habla el wolof, la lengua atlántico-congo que se habla principalmente en Senegal. Compartimos con ellos una clase de francés, algunos hablan un poco esta lengua, y les sirve también para hablar con sus compañeros y con el profesor de la lengua gala.

La historia de Abdú

En la clase de Jose Martín, el profesor de francés, hay cinco alumnos migrantes. Uno de ellos es Abdú, tiene 15 años, llegó en cayuco con solo 12 desde Senegal. Cuenta que fue una experiencia muy dura, pero que ahora lo que quiere es aprender para

Conseguir trabajo. Jose, el profesor, asegura que son unos chivos muy respetuosos. "Enseguida aprenden el idioma. Pese a las dificultades, ellos se integran muy bien". "La mayoría, prosigue el profesor, llega muy triste, por lo que traen tras sus espaldas, pero no suelen hablar de la dureza y tampoco insistimos en preguntarle".

"Son chicos que se adaptan muy bien. Además, son un ejemplo también para los otros chicos, un ejemplo de tolerancia y respeto".

La historia de Ahmed

Ahmed es otro de los alumnos, tiene 15 años, llegó hace cuatro desde Agadir, aunque vivía en el Sáhara. Así que no había visto nunca el mar. "Dejé atrás a mi familia. Vine para conseguir una vida mejor", nos cuenta Ahmed. .

Muchos de estos chicos reciben apoyo idiomático. Acudimos con ellos a una de esas clases. Tere Reyes es la profesora. "En general aprenden muy rápido. Son chicos con ganas de salir adelante, colaboran y son muy respetuosos”, nos cuenta Tere. “No les suelo preguntar mucho de su dura experiencia, porque ellos prefieren no tocar el tema; solo cuando ellos quieren y les apetece, lo hablamos".

Mali ha aprendió muy rápido español, tiene 15 años y salió de Senegal cuando tenía once. "Quiero aprender español para buscar un trabajo y viajar a otro paso. Me gustaría ser futbolista”, nos cuenta sonriente Mali. “En el instituto me lo paso muy bien con mis compañeros".

La modificación de Código Civil que propone el Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias ha propuesto una modificación del Código Civil para que el Estado se haga cargo de la tutela de los menores no acompañados. Pedirán al Gobierno Central, a través del Parlamento de Canarias, que se modifique el artículo 172.1 del Código Civil, que es el que impide que el Estado se haga cargo de los menores no acompañados y se distribuyan por las diferentes comunidades autónomas en función de diferentes criterios, como pueden ser las posibilidades económicas o el tamaño territorial.

El Gobierno de Canarias quiere así que se aceleren los trámites para que las comunidades autónomas tengan la obligación de acoger a los niños migrantes que llegan a las costas del archipiélago.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.