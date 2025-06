Inés y Martín, dos de las mejores notas de la PAU 2025: "La clave es llevar el curso al día"

Inés, alumna del IES Xulián Magariños en Negreira, todavía no había mirado las notas cuando recibió una llamada. Era la presidenta de la Comisión Interuniversitaria de Galicia para felicitarla. "Me sorprendió mucho. No sabía ni qué nota tenía", dice. Obtuvo la segunda mejor nota de Galicia, un 9,8 en la fase ordinaria, un 13,87 sumando la específica.

Entre todas las materias, destaca el resultado en dos asignaturas que no se le daban especialmente bien: Lengua y Filosofía. "Me costaban más que las de ciencias, así que trabajé mucho al final. Cuando vi que tenía un 10 en ambas, me hizo especial ilusión", explica.

Sobre la preparación, explica que lo más difícil fueron los días anteriores a la prueba. "Había mucha tensión, pero durante el examen todo fue más fluido de lo que esperaba. Ya habíamos hecho el trabajo durante el curso, y eso se notó", asegura.

Inés también pone en valor el trabajo del profesorado: "Nos cuidaron mucho. Nos orientaban como si fuésemos sus hijos. Es un equipo docente que va más allá de dar clase".

Su futuro está encaminado hacia la Medicina, aunque durante un tiempo dudó entre esa opción y Biotecnología. "Lo que más me motiva es entender el cuerpo humano y poder ayudar a personas directamente", dice.

A los futuros alumnos de PAU les lanza un mensaje sencillo: "Que no se agobien. Si trabajan desde el principio, llega el día y lo llevan mucho mejor de lo que creen".

Martín estudia en el IES Leiras Pulpeiro, en Lugo y ha sacado la mejor nota de la PAU gallega. Cuatro dieces en seis exámenes y 9,75 en Lingua Galega e Inglés. Sus medias son de 13,96 con la parte específica, y de 9,96 la parte obligatoria.

"Nunca tuve mucho hábito de estudio, pero este año me lo tomé en serio desde el primer día", asegura. Las dos semanas previas al examen fueron duras. "Fueron los días más pesados. Pero luego, una vez empezó la PAU, estuve mucho más tranquilo de lo que pensaba. Los descansos entre exámenes y hablar con los compañeros ayudó", dice.

La anécdota más curiosa: cómo se enteró de sus resultados. "Estaba en Salou, de viaje con amigos. Me miraron las notas desde el móvil y grabamos el momento…no me lo creía", explica.

Martín quiere estudiar Derecho, aunque aún no tiene claro hacia qué rama especializarse. "Lo único que sé es que no quiero ser abogado", dice. Por ahora, lo importante es cambiar de etapa. "Toca disfrutar del verano y empezar con buen pie la universidad", concluye.

Su recomendación a quienes harán la PAU en 2026. "La clave es llevar el curso al día. Que tengan suerte", concluye sonriendo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.