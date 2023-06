El mejor parque acuático y de atracciones del mundo está en nuestro país

Ni Dinamarca, ni EEUU ni Japón...el mejor parque del mundo está en España, en concreto en la isla canaria de Tenerife. Se trata de Siam Park, ubicado en Adeje en el sur de la isla, ocupa un espacio de más de 185.000 metros cuadrados, unos 30 campos de fútbol, con temática y arquitectura tailandesa y casi una veintena de atracciones donde el agua es la principal protagonista. Esto junto los estrictos controles de seguridad y una calidad impecable lo han hecho merecedor del premio al mejor parque de atracciones y parque acuático del mundo.

El premio supone un hito en sí mismo porque compite con los parques de atracciones y parques acuáticos de todo el mundo pero además el hecho de haber conseguido esta distinción durante nueve años consecutivo lo convierte en algo excepcional ya que ningún otro parque del mundo ha logrado este galardón en la historia. Este premio se concede basándose en las opiniones que durante el último año comparten los visitantes del parque a través de la conocida plataforma de viajes y turismo que actualmente es la mayor del mundo.

El premio es el 'Travelller`s Choice Best of the Best de Trip Advisor' y se otorga solo a parques que superan rigurosos estándares de seguridad y calidad. De hecho solo un 1 % de los ocho millones de establecimientos que hay listados en la plataforma turística consiguen esta distinción que en esta ocasión Siam Park ha conseguido en nueve ocasiones ya.

Por si esto fuera poco, la empresa mantiene un firme compromiso con el medioambiente gracias a un innovador sistema de gestión del agua que le permite mantener a cero las emisiones de CO2 y gracias al cual también han conseguido importantes premios, el último el certificado Biosphere Park del Instituto de Turismo Responsable que otorga la UNESCO.

Desde que se inauguró, hace ahora 15 años, se ha convertido en una visita ineludible para todos los turistas que pasan por la isla de Tenerife