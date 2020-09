Los médicos MIR llevan un ataúd frente a la Generalitat para protestar por sus condiciones laborales

"Disfrutando mi postguardia", dentro de un ataúd. Así han escenificado sus quejas los estudiantes del MIR en Barcelona. Frente a la plaza del Palau de la Generalitat han pedido, otro día más, un aumento de la plazas. Es el sexto día de protestas. Según estimaciones del sindicato Metges de Catalunya, la mayoría del colectivo de médicos internos residentes de los centros de atención primaria y de la red de hospitales públicos y concertados secunda la huelga.

Cataluña ya puede contratar sin plaza

El secretario catalán de Salud Pública, Josep Maria Argimon, en la última comparecencia para dar los datos de la evolución del coronavirus, se refirió al anuncio hecho por el ejecutivo central, el cual ha autorizado que las comunidades autónomas puedan contratar de forma excepcional a personal sanitario extracomunitario o que no haya conseguido plaza en la pasada convocatoria de MIR, lo que calcula que supondría unos 10.000 profesionales para aliviar la sobrecarga de la Sanidad Pública. Ha negado que Cataluña se vea afectada por esta medida y se ha referido a un acuerdo del gobierno catalán que permite "habilitar a personas con título pero no homologado en el entorno de la Unión Europea" para que trabajen en el sistema sanitario. En concreto, el 20 de noviembre de 2018, el gobierno catalán aprobó eliminar el requisito de nacionalidad para acceder a un puesto de trabajo estatutario, requisito que hasta entonces impedía retener a los médicos extracomunitarios formados en Cataluña, con la intención de paliar la falta de médicos en la atención primaria. Con relación a los MIR sin plaza, ha dicho que ahora ya se pueden contratar, pero no para la especialidad en la que no han logrado la titulación. Tras varias preguntas sobre el tema, y en alusión al Gobierno central, ha concluido: "Lo hacen para que parezca que hacen algo, pero nada más".