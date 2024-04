Los médicos catalanes que receten de más serán penalizados con menor sueldo

Los médicos catalanes que se excedan recetando algunos tratamientos verán como uno de sus complementos salariales podría reducirse. El llamado índice de calidad de la prescripción farmacéutica (IQF) del Servicio catalán de Salud "es una herramienta de gestión que permite evaluar de forma cuantitativa y cualitativa la prescripción farmacológica, identificar las mejores prácticas y realizar comparaciones".

Ese índice establece un porcentaje límite de prescripciones de determinados tratamientos. La polémica, según denuncia la Asociación de Pacientes con EPOC (APEPOC) es que los médicos que rebasen ese límite pierden puntos para acceder a uno de los complementos salariales de su sueldo, perderían un "bonus".

Los pacientes de EPOC los más perjudicados

De entre todas las limitaciones fijadas, la que está generando más controversia es la que afecta a los pacientes de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva Crónica. Alfons Viñuela es uno de estos paciente afectados y "no entienden por qué tiene que haber una limitación".

Los médicos tienen un tope para prescribir una de las terapias más efectivas en los cuadros de esta enfermedad. Se trata de la Triple Terapia Cerrada ( TTC), un "inhalador triple" que está dando grandes resultados y que los facultativos catalanes tienen limitado a un 20%.

Viñuela apunta que es un medicamento que sustituye a otros y que se ha demostrado que es más eficaz y que disminuye tanto los ingresos como los episodios más críticos de la enfermedad. Los médicos de atención primaria que superen ese límite establecido del 20% en el IQF perderían parte de un complemento salarial.

¿Qué es la enfermedad de EPOC?

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por sus siglas EPOC, es una enfermedad crónica inflamatoria de los pulmones que obstruye el flujo de aire desde los pulmones. Los síntomas incluyen dificultad para respirar, tos, producción de mucosidad y silbido al respirar. En los casos más severos, puede producir una muerte prematura.

En la actualidad, 3 millones de españoles padecen EPOC, sin embargo, 3 de cada 4 pacientes no saben que la sufren. Los afectados aseguran que "no se puede condicionar así a los médicos" y alertan de esta situación porque aseguran que "no pueden permitir que por motivos económicos se les niegue el mejor tratamiento a su enfermedad".

Desde la asociación de pacientes de EPOC, APEPOC, ponen el grito en el cielo por estas restricciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com