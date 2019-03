La mayor ciudad flotante surca los mares europeos y hace parada en Málaga

Málaga ha sido el puerto elegido por la mayor ciudad flotante del mundo, el navío The Oasis of the Seas, para hacer su primera escala en Europa, después de surcar los aguas con 8.600 personas a bordo, que disfrutan de múltiples actividades en una nave de un tamaño similar al de tres campos de fútbol.

El buque, que partió de Fort Lauderdale (Miami) hace diez días, ha escogido como primer anclaje de su travesía en Europa a la ciudad de Málaga antes de su llegada a Barcelona, donde tendrá su base y desde donde se hará tres salidas durante las próximas semanas.

El barco cuenta con 360 metros de eslora y 65 metros de manga, lleva en su interior a 6.300 pasajeros y 2.300 tripulantes -de más de 71 países distintos- que se alojan en más de 2.000 camarotes y en unas 30 suites de lujo de 150 metros cuadrados con vistas al mar.

'Consta de teatro acuático al aire libre y el primer tiovivo en alta mar así como un espacio de cuatro tipos únicos de piscinas'

A lo largo de su imponente interior posee siete vecindarios clasificados por temáticas, entre ellos un gran paraje abierto con exhuberante vegetación tropical de 12.000 plantas naturales, Central Park, y una zona de paseo inspirada en los clásicos muelles de madera junto al mar como Coney Island, Boardwalk.

Además de un teatro acuático al aire libre y el primer tiovivo en alta mar así como un espacio de cuatro tipos únicos de piscinas, simuladores de surf, solárium de techo cristalizado y jacuzzis suspendidos a 41 metros encima del océano.

En las curiosidades que aguarda el transatlántico se descubre la fabricación diaria de 50 toneladas de cubitos de hielo; una cubierta secreta, denominada la "4.5", que sirve para que buceadores y artistas pueden acceder a las profundidades del teatro acuático; así como que no posee cubierta "número 13" y que en sus paredes cuelgan hasta 7.000 obras de arte encargadas expresamente para el barco.

La directora general de Royal Caribbean en España, Belén Wangüemert, ha transmitido que el atraque del barco en la ciudad andaluza es "un día muy importante" y que la elección de Málaga como primera escala europea se debe a "un vínculo muy especial" con la misma, la cual "contiene un atractivo turístico innegable".

'La ciudad de Málaga se ha preparado para recibir a los miles de turistas con un programa de actividades musicales'

"Es un barco muy distinto en su diseño, que ofrece una oferta de vacaciones única, las cosas que más llaman la atención son la gran galería comercial en su interior, y que ofrece entretenimientos como una tirolina, cine 3D, un bar que se desplaza entre distintas cubiertas, es un barco muy sorprendente", ha destacado.

Los protagonistas realmente del crucero, los pasajeros, han ido desembarcando en suelo firme desde primera hora de la mañana, algunos se han decantado por excursiones organizadas a lugares como Granada, Marbella o Puerto Banús (Málaga) mientras otros centenares han sido trasladados en autobuses,"shuttle bus", del barco al centro de la capital.

La ciudad de Málaga se ha preparado para recibir a los miles de turistas con un programa de actividades musicales en diferentes puntos del centro histórico.

Además, Royal Caribbean en su apuesta por España traerá en mayo de 2015 al Allure of the Seas, gemelo del The Oasis of the Seas, con el que comparte el título del más grande del mundo y que hará, por primera vez, una temporada completa en el Mediterráneo.